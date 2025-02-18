 اجتماع الرياض يعيد العلاقات الأمريكية ـ الروسية ويفتتح «محادثات سلام حول أوكرانيا»

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: اتفقت الولايات المتحدة وروسيا خلال محادثات استضافتها الرياض، أمس الثلاثاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والمضي قدماً في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط قلق وتنديد كييف لاستبعادها من الاجتماع، الأمر الذي دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إرجاء زيارته للسعودية المقررة اليوم الأربعاء، كي لا يتم ربطها باجتماع موسكو وواشنطن.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، بعد الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو إن الطرفين اتفقا بشكل عام على السعي لتحقيق ثلاثة أهداف: عودة موظفي السفارات في واشنطن وموسكو، وتشكيل فريق رفيع المستوى لدعم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، واستكشاف علاقات وتعاون اقتصادي أقوى.

أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فأكد في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المحادثات ما قاله روبيو بأن موسكو وواشنطن اتفقتا على تعيين سفيرين لديهما في أقرب وقت ممكن، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية. وأشار إلى أن موسكو تلمس “جدّية” من واشنطن في “تحقيق تقدّم” بالعلاقات مع روسيا.

وحول مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أشار لافروف إلى أنهم اتفقوا مع الوفد الأمريكي، خلال الاجتماع، على إنشاء مسار لحل الأزمة مع أوكرانيا في “المستقبل القريب” .

وأشار روبيو إلى أنه اقتنع بأن الجانب الروسي “مستعد للبدء في عملية جادة لتحديد مدى سرعة إنهاء هذه الحرب وآليتها ” .

ولطمأنة الأوكرانيين والأوروبيين، أكد روبيو أن أحداً لن يتعرض للتهميش، وأنه سيتعين مشاركة الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما وأن أي حل يجب أن يكون مقبولا لجميع الأطراف.

أما الرئيس الأوكراني فاعتبر أن أي محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب يجب أن تكون “عادلة” وتشمل الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وتركيا. وانتقد اللقاء الروسي- الأمريكي، معتبرا أنه بمثابة مباحثات حول الغزو الروسي لأوكرانيا “من دون أوكرانيا”. ورأى أن الانتقال نحو حل دبلوماسي هو أمر في محله بعد ثلاثة أعوام من أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع تحذيره من أن كييف لن تعترف بروسية الأراضي التي احتلتها موسكو.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس الأوكراني أرجأ زيارته إلى السعودية حتى لا يضفي “شرعية” على الاجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والروس في الرياض.

وفي حديثه في وقت سابق من أمس الثلاثاء في تركيا، قال زيلينسكي إنه أرجأ زيارته إلى المملكة، والتي كان من المقرر أن تتم اليوم الأربعاء، إلى العاشر من مارس/ آذار.