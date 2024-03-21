اجتماع القاهرة السداسي: تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

استضافت القاهرة الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحث تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتزامن الاجتماع مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار جولة في المنطقة، لبحث التوصل لهدنة في قطاع غزة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وأكد المجتمعون على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.