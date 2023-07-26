اجتماع بين عباس وهنية في أنقرة واتصالات متسارعة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين

غزة- “القدس العربي”: تتسارع الاتصالات في هذا الوقت بين الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على البنود الرئيسة التي سيتضمنها البيان الختامي، لاجتماع الأمناء العامون للفصائل المقرر نهاية الشهر الجاري في القاهرة، حيث تدفع حركة فتح لتبني قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس برئيس حركة حماس إسماعيل هنية، رغم خفض الكثير من الفصائل المشاركة وكذلك الشارع الفلسطيني، التوقعات بإمكانية تحقيق هذا الأمر.

اجتماع أنقرة

ومع اقتراب موعد عقد الاجتماع، حيث لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة، بدأت اللقاءات والاتصالات تتفاعل من عدة جهات، وكان أبرز اللقاءات ذلك الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، وجمع الرئيس محمود عباس، بوفد قيادي من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، خلال زيارة الأول لتركيا، وذلك في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى توافقات فلسطينية قبل اجتماع القاهرة.

وذكرت حركة حماس أن وفدها بحث مع الرئيس عباس “سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة”، وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريح صحافي “إنّ اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة”.

وأشار بدران إلى أنه جرى خلاله الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة، التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة.

وقال أيضا إن حركته أكدت أن المقاومة الشاملة “هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية”، وأضاف “أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا”، مؤكدا على أهمية “التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه”.

ولم يشر بدران في تصريحه إلى وجهة النظر الأخرى التي تتبناها القيادة الفلسطينية وحركة فتح، بخصوص ملف “المقاومة الشاملة” التي تشمل المسلحة، وهو ما لا تتبناه القيادة في هذا الوقت”.

وجاء الاجتماع، بعدما أثير ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بشكل واسع، خلال لقاء القمة الذي جمع الرئيس محمود عباس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتردد أن اللقاء ركز على النقاط الأساسية الواجب اتخاذها في هذه المرحلة، بعد أن قدم الرئيس الفلسطيني شرحا وافيا لما يجري على الأرض من قبل الاحتلال، والحاجة الفلسطينية إلى تشكيل وحدة فلسطينية حقيقية.

والمعروف أن تركيا تحظى بمكانة لدى القيادة الفلسطينية وحركة حماس، على حد سواء، وقد هدف الرئيس عباس خلال اللقاء وبحث ملف المصالحة، أن يكون هناك تدخل تركي لتقريب وجهات النظر مع حركة حماس، التي تقيم علاقات قوية مع النظام التركي، ولدور تركيا السابق في الإشراف على جلسات حوار عقدت بين فتح وحماس.

وقد كان الرئيس عباس قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع أردوغان عقب الاجتماع في أنقرة، أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل لتحقيق وحدة الأرض والشعب، لافتا إلى دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري في القاهرة “من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا”.

وأعلن منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح، أن وفد حركته المشارك في اجتماع الأمناء العامين، يضم نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية أحمد حلس وعزام الأحمد.

وأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة جدا، مشددا على أن حركته مصممة على طي صفحة الانقسام في ظل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، لتحديد ملامح المرحلة القادمة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لمواجهة مشاريع حكومة الاحتلال اليمينية.

وأشار إلى أن حركته ستطرح ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية، تشمل شطري الوطن، وأكد الحايك أن خطورة ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدفع الجميع صوب انهاء الانقسام.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أن اتصالات عدة ستجرى أيضا بين قيادتي فتح وحماس، خلال الأيام التي تسبق اجتماع الأمناء العامين، بهدف العمل على انجاح المخرجات، والتوافق على بنود الاستراتيجية الوطنية.

كما يجري العمل حاليا على أن يطرح ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهو أمر تدفع فيه حركة فتح، وتسعى لان يجري تبنى الأمر بشكل عملي وسريع في اجتماع الأمناء العامون، على أن يكون تنفيذه في وقت وجيز جدا.

كما سيتم تبادل العديد من الأفكار الخاصة بالاستراتيجية الوطنية بين عدة فصائل، من بينها التركيز في هذا الوقت على تصعيد المقاومة بشتى أنواعها في ضد الاحتلال والاستيطان، رغم أن هناك من الفصائل من يدفع باتجاه تبنى خيار المقاومة الشعبية.

غير أن الخلاف على برنامج هذه الحكومة لا زال يضع العصا في الدولايب، على غرار المرات السابقة، حيث تطلب حركة فتح أن تتبنى هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير، وأن تكون تحظى بقبول دولي، في وقت ترفض فيه حماس المشاركة في حكومة تتبنى برنامج المنظمة، الذي يعترف بإسرائيل.

كما لا يزال ملف “الاعتقال السياسي” يشوش كثيرا على مجريات الاتصالات القائمة في هذا الوقت، خاصة بعد أن أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن مشاركتها في اللقاء، مرتبط بإطلاق سراج ناشطيها المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.

لقاءات حماس

هذا وقد أعلنت حركة حماس، عن عقد عدة لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية، لبحث سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين المزمع تنظيمه في القاهرة نهاية يوليو الجاري.

وقالت إن وفدا قياديا منها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وعضوية كلا من أعضاء المكتب السياسي حسام بدران وزاهر جبارين ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، التقوا وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام المجاهد زياد النخالة، ووفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق فهد سليمان، ووفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة برئاسة الأمين العام الرفيق طلال ناجي.

وذكرت أن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، أجرى أيضا مشاورات واتصالات مع باقي الفصائل والقوى الوطنية، وعدد من قيادات الفصائل بينهم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، والأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وعدد من القيادات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وذكرت في بيان لها أن اللقاءات والاتصالات ركزت على الاتفاق على “مخرجات وطنية عملية للقاء القاهرة المرتقب ترتكز على المقاومة الشاملة للعدو الصهيوني، وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو”.

كما تناولت اللقاءات مخاطر الحالة الفلسطينية بشكل عام في ظل وجود حكومة صهيونية متطرفة، وتصاعد جرائم القتل والاستيطان والاعتداء على مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن الفصائل أكدت على “تجريم سياسة الاعتقال السياسي” في الضفة الغربية المحتلة، مشددين على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف هذه السياسة الآثمة كـ”بادرة حسن نية لإنجاح اجتماع القاهرة”.

هذا وعلمت “القدس العربي” أن اجتماعات الأمناء العامين ستقتصر هذه المرة على فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد، حيث لم يجري توجيه دعوات للعديد من الشخصيات المستقلة كما جرت العادة في مرات سابقة، حيث توجد تكتلات للمستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

والجدير ذكره أن هيئة العشائر والوجهاء والقبائل في قطاع غزة، شددت خلال مؤتمر واسع عقدته في مدينة غزة، على ضرورة انجاح اجتماع الأمناء العامين، باعتباره مثل “الفرصة الأخيرة” للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون جميع المشاركين في اجتماع القاهرة، للوقوف خلف المقاومة في الضفة وتقديم الدعم لها، ووقف “الاعتقال السياسي”، والإفراج عن جميع المعتقلين.

إدارة الانقسام

لكن بسبب التباين في وجهات النظر حيال البرنامج السياسي، يؤكد أحد المسؤولين في فصائل منظمة التحرير المدعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين، أن الأمور لا تزال صعبة، وأن احتمالية التوافق في الاجتماع كما مرات سابقة على “إدارة الانقسام” لا يزال أمرا واردا.

وهناك العديد من الفصائل المدعوة للمشاركة، تخفض توقعاتها تجاه نجاح الاجتماع في التأسيس لأشياء عملية تنهي الانقسام وتعيد الوحدة الداخلية على أساس متين.

حكومة الوحدة العنوان الأساسي لاجتماع الأمناء العامين والشارع لا يبدى اهتماما استنادا للتجارب السابقة

كما لا يبدي الشارع الفلسطيني حتى اللحظة اهتماما كبيرا بالاجتماع المزمع، وذلك لاستناده إلى التجارب السابقة، التي وقعت فيها فتح وحماس عدة اتفاقيات مصالحة، لم تجد لها سبيلا للتطبيق العملي على الأرض.

وفي هذا السياق كتب المحلل السياسي هاني المصري مقالا نشرته مواقع محلية بعنوان “اجتماع القاهرة: المكتوب يقرأ من عنوانه‎”، “هناك هامش واحتمال للاتفاق في اجتماع القاهرة أو بعد ذلك على نوع من إدارة الانقسام، يمكن أن يأخذ أو لا يأخذ شكل تشكيل حكومة تبقي الانقسام على حاله، ولكن تدير بعض الأمور والمصالح المشتركة، خصوصًا النفط والغاز”.

وكتب في المقال أيضا “اجتماع القاهرة وفق الدعوة بلا جدول أعمال، وسيكون ليوم واحد، وهذا أمر جديد؛ إذ كانت الاجتماعات السابقة تستمر على الأقل يومين وأحيانًا وصلت إلى تسعة وعشرة أيام، البعض يُفسر ذلك بأن الأمر لا يحتمل حوارات واتفاقات جديدة، مع أن هناك تطورات نوعية حاسمة تحتاج إلى حوار جاد وعميق، أهمها برنامج حكومة الضم والحسم الإسرائيلية الكهانية، والأزمة الداخلية الإسرائيلية وتداعياتها، والتغييرات في الإقليم والعالم”. ويضيف “والجديد أيضًا أن الرئيس صاحب الدعوة سيحضر الاجتماع هذه المرة، ولكن كما أفاد مصدر مطلع بأنه سيلقي خطابه ويغادر”.

وكانت الفصائل الفلسطينية مجتمعة وكذلك حركتي فتح وحماس، وقعت على عدة اتفاقيات للمصالحة في مصر وقطر والجزائر، غير أنها لم تنفذ على أرض الواقع، في وقت يسار فيه حاليا لإدارة بعض ملفات الانقسام بين الطرفين، على أساس بعض بنود اتفاق تطبيق المصالحة الذي وقع في القاهرة في أكتوبر من العام 2017.