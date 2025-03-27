اجتماع ثلاثي بين رؤساء فرنسا ولبنان وسوريا الجمعة

بيروت: كشفت السفارة الفرنسية لدى بيروت، مساء الخميس، عن اجتماع ثلاثي بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيريه اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع عبر الفيديو المرئي.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن بيان صادر عن قصر الإليزيه، يتضمن برنامج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى فرنسا، ونشرته السفارة الفرنسية في بيروت.

وأشار البيان إلى أن “ماكرون يلتقي عون، في قصر الإليزيه، في أول زيارة عمل له إلى فرنسا بعد انتخابه، وذلك غدا الجمعة، الموافق 28 مارس/ آذار الجاري”.

وبين أن هذا الاجتماع سيكون “فرصة للتذكير بالصداقة القوية بين بلدينا والدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا ورئيس جمهوريتها للسلطات في لبنان”.

وأوضح: “سيبحث الرئيسان (الفرنسي واللبناني) التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، وبخاصة استعادة سيادته الكاملة وازدهاره”.

وأردف أنهما “سيبحثان الحاجة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار (في الجنوب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية”.

وتواصل إسرائيل استهدافها لمناطق في جنوب لبنان؛ بذريعة مهاجمة أهداف لـ”حزب الله”، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وتابع البيان: “سيناقشان أيضًا تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتنسيق مع قوات اليونيفيل، حيث تحافظ فرنسا على التزامها، فضلا عن الأولويات الإقليمية المشتركة”.

ولفت إلى أن هذا اللقاء سيكون أيضا “فرصة لمناقشة خطة الإصلاح التي قدمتها السلطات اللبنانية، والدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لتنفيذها السريع، وآفاق المؤتمر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته لبيروت”.

وكشف أن اللقاء “سيكون مناسبة لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو لمناقشة التحديات المشتركة في لبنان وسوريا“.

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا على حدودهما منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية “حزب الله” باختطاف 3 من عناصرها وقتلهم.

كما أشار البيان إلى أن “ماكرون بعد اجتماعه الثلاثي مع عون والشرع، سيلتقي رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس جمهورية قبرص (الرومية) نيكوس خريستودوليديس، لمعالجة التحديات في شرق البحر الأبيض المتوسط المتعلقة بالأمن والاتصال والطاقة”.

(الأناضول)