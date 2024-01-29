اجتماع سري في الرياض لمسؤولي أمن قومي عرب لتنسيق خطط ما بعد الحرب بغزة

لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “أكسيوس” تقريراً لباراك رافيد قال فيه إن مستشاري أمن قومي عرباً اجتمعوا لمناقشة غزة ما بعد الحرب.

وقال إن الاجتماع السري الذي شارك فيها مسؤولون من السعودية والأردن والسلطة الوطنية ومصر تم في الرياض، قبل عشرة أيام، بغرض تنسيق خطط اليوم التالي بعد الحرب في غزة، ومناقشة دور السلطة الوطنية الفلسطينية “المنشطة” في إدارة القطاع، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصارد على معرفة باللقاء.

ورأى الموقع أن اللقاء إشارةٌ أخرى عن التنسيق المتزايد بين السعودية والسلطة الوطنية في الأشهر الماضية، وخاصة منذ بداية الحرب على غزة. كما يكشف عن النقاشات التي تقوم بها السلطة الوطنية والحلفاء العرب بشأن اليوم التالي بعد الحرب، مع أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الوطنية في رام الله ولم تكشف عن خططها لليوم التالي، باستثناء التأكيد على تدمير حركة “حماس”.

جيك سوليفان قال إن الولايات المتحدة ستحاول ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمسار نحو إنشاء الدولة الفلسطينية

وتقوم خطة الرئيس جو بايدن على تسليم غزة بعد الحرب إلى السلطة، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يعارض البديل.

وحذّرَ رئيس هيئة الأركان المشتركة الإسرائيلي هيرتسل هاليفي حكومة الحرب بأن كل الإنجازات العسكرية في غزة ستذهب سدى بدون خطة دبلوماسية لليوم التالي.

وعقد لقاء الرياض برئاسة مسؤول الأمن الوطني السعودي مسعد بن محمد العيبان، وحضره مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني ماجد فرج، ومسؤولو الأمن الوطني في مصر والأردن.

ونقل الموقع عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة وإسرائيل أُخبرتا بما جرى في الاجتماع من بعض الذين شاركوا فيه.

وأخبر مسؤولو الأمن المصري والأردني والسعودي مسؤولَ الأمن الفلسطيني ماجد فرج بضرورة قيام السلطة بإصلاحات حقيقية من أجل تنشيط القيادة الفلسطينية.

وواحد من المطالب التي طلبت أنه في حالة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على سلطة، والتي ظلت في السنوات الأخيرة بيد الرئيس محمود عباس. وأكد السعوديون والمصريون والأردنيون على أهمية حدوث هذه الإصلاحات حتى تستطيع السلطة العودة إلى غزة في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب.

وقال مستشار الأمن القومي السعودي في اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل مقابل دولة فلسطينية، مع أن هذه الدولة لن تظهر مباشرة. ولم تعلق لا السفارة السعودية أو الأردنية في واشنطن، كما لم يرد المصريون والفلسطينيون على طلب التعليق.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد تحدث في منتدى دافوس الاقتصادي، هذا الشهر، أن الولايات المتحدة ستحاول ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمسار نحو إنشاء الدولة الفلسطينية.

وتضغط إدارة بايدن باتجاه إصلاح السلطة الوطنية، وأن يكون لها دورٌ في غزة، وكذا الضغط على نتنياهو لمناقشة خطط ما بعد الحرب ودور السلطة الوطنية في حكومة هناك في المستقبل.