اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

نيويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا طارئا، بشأن العدوان الإسرائيلي على سوريا، بطلب من الجزائر.

وأكد الممثل الدائم لباكستان عاصم افتخار أحمد، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد غدا الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.

وفي وقت سابق الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات جنوبية هي: السويداء، ودرعا، ودمشق، وريف دمشق.

وأعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

والإثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى.

وتتذرع إسرائيل بما تسميه “حماية الدروز” في سوريا لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، بما في ذلك سعيها لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة “منزوعة السلاح”.

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

(الأناضول)