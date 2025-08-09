اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي صباح الأحد حول قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

بعد مشاورات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي قرر رئيس المجلس لشهر آب / أغسطس الحالي، الممثل الدائم لبنما، إلوي ألفارو دي ألبا، عقد جلسة طارئة للمجلس الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 10 آب/ أغسطس، تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وقد أيد جميع أعضاء المجلس الآخرين طلب الاجتماع باستثناء الولايات المتحدة التي اعترضت على الاجتماع. لكن الاعتراض في المسائل الإجرائية لا يخضع لممارسة الفيتو ويكون اعتماد القرار الإجرائي بأغلبية 9 أصوات إيجابية.

ومن المتوقع أن يقدم الإحاطات في الجلسة مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف ينتشا، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف ومدير قسم التنسيق راميش راجاسينغهام.

وقد طلب الأعضاء الأوروبيون في المجلس – الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة – عقد الاجتماع بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة على خطة لقوات الدفاع الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن الخطة في بيان صدر السبت، قائلاً إن “جيش الدفاع الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال”. كما ذكر في البيان خمسة مبادئ أقرّها مجلس الوزراء الأمني لإنهاء الحرب في غزة: 1) نزع سلاح حماس؛ 2) إعادة جميع الرهائن الذين اختطفتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 3) نزع سلاح قطاع غزة؛ 4) السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع؛ و5) إنشاء “إدارة مدنية بديلة لا هي حماس ولا السلطة الفلسطينية”. وأضاف نتنياهو أن مجلس الوزراء رفض “خطة بديلة” باعتبارها غير كافية لهزيمة حماس أو تأمين إطلاق سراح الرهائن، دون الخوض في تفاصيل تلك الخطة.

وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب في لقاء مع رئيس مجلس الأمن الدول مساء الجمعة، عقد جلسة طارئة “لتجنب مثل هذه الكارثة بعد أن فقد الشعب الفلسطيني ما يزيد عن 60 ألف ضحية معظمهم من الأطفال والنساء”. وقال منصور للصحافة: “ما نريده وقف لشلال الدم والقتل والتدمير والتهجير. وسأسلم رئيس المجلس رسالة من الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. ووقف حرب الإبادة. هدفنا وقف إسرائيل من اتخاذ قرار التصعيد هذا وخططها للتدمير والقتل والاحتلال”.