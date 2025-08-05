اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوضاع المحتجزين الإسرائيليين وتدهور الوضع الإنساني في غزة

نيويورك- “القدس العربي”: يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة مفتوحة عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، وذلك بناءً على طلب من إسرائيل، وتأييد من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتأتي الدعوة الإسرائيلية في رسالة مؤرخة بتاريخ 2 آب/أغسطس، لمناقشة أوضاع الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ومن المقرر أن يقدم كل من مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف جنكا، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة خلال الجلسة.

وجاء هذا التحرك بعد أن نشرت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الأسبوع الماضي مقطعي فيديو يظهران الإسرائيليين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي، وهما في حالة بدنية متدهورة. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، لا يزال 49 محتجزا إسرائيليا في غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وفي رسالتها، أدانت إسرائيل ما وصفته بـ”الظروف اللاإنسانية” التي يُحتجز فيها هؤلاء، مشيرة إلى ما يتعرضون له من “تجويع وتعذيب”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”دعم الجهود الرامية إلى إعادة الرهائن، والضغط على حماس، وإدانة أفعالها بشكل قاطع”.

ومن المتوقع أن تستغل دول أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا، إلى جانب الجزائر وسلوفينيا وغيانا، فرصة الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني الأوسع في قطاع غزة، والذي يواصل التدهور في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، في 29 تموز/يوليو، تحذيرا من أن “أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حاليا في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن اثنين من أصل ثلاثة معايير للمجاعة – استهلاك الغذاء وسوء التغذية – تم تجاوزهما في أجزاء من القطاع، بالتزامن مع ارتفاع حاد في أعداد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في الشهر ذاته.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، سُجلت ست وفيات جديدة يوم الإثنين 4 آب/أغسطس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الجوع منذ بدء الحرب إلى 181 حالة، من بينهم 94 طفلا. كما حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 320 ألف طفل – يمثلون مجمل سكان غزة دون سن الخامسة – معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.

وفي تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُعلن عن استشهاد ما لا يقل عن 1373 شخصا كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة، وذلك خلال الفترة من 27 أيار/مايو حتى 31 تموز/يوليو. واستشهد 514 منهم على طول مسارات قوافل الغذاء، و859 بالقرب من مواقع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتقوم هذه المؤسسة بتوزيع المساعدات عبر أربع نقاط توزيع يديرها متعاقدون أمريكيون وجنود من الجيش الإسرائيلي، بشكل منفصل عن نظام التوزيع التابع للأمم المتحدة.

وذكرت المفوضية أن إطلاق النار والقصف من قِبل الجيش الإسرائيلي استمر على طول مسارات قوافل الغذاء، وفي محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ إجراءات لتحسين وصول المساعدات.

وعلى الرغم من خطورة القضايا المطروحة، لا يُتوقع أن يصدر عن المجلس أي مخرجات رسمية، سواء على شكل قرار أو بيان رئاسي أو حتى بيان صحافي.