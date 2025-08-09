اجتماع لأعلى هيئة في اتحاد الشغل بتونس وسط توتر مع السلطة

تجمع احتجاجي ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة تونس، 25 يوليو 2025

تونس: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، اليوم السبت عن اجتماع طارئ للهيئة الإدارية بعد غد الاثنين وسط توتر مع السلطة.

وتعد الهيئة الإدارية أعلى سلطة مسيرة في اتحاد الشغل، بعد المؤتمر الانتخابي والمجلس الوطني، وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر او استثنائيا كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من أعضاء المكتب التنفيذي.

ويأتي الاجتماع ردا على إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض صلحية مع النقابة بعد إضرابات شنها قطاع النقل، وهو ما اعتبره نقابيون في الاتحاد “سابقة خطيرة” في المفاوضات الاجتماعية.

وزاد التوتر مع السلطة مع تجمع جماعات موالية للرئيس قيس سعيد للاحتجاج في ساحة “محمد علي الحامي” قبالة مقر النقابة المركزية بالعاصمة، رافعين شعارات مناوئة للمنظمة مع محاولات محتجين اقتحام المقر.

وقال الاتحاد في بيان تنديد له، إن الاعتداء يأتي بعد حملات تجييش من أنصار الرئيس قيس سعيد منذ فترة ردا على تحركات نضالية في عدة قطاعات بما في ذلك الدفاع عن الحريات العامة والفردية.

وتتسم العلاقة بين الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، والسلطة التي يقودها قيس سعيد، ببرود كامل وبالتوتر في بعض الفترات.

ودعمت المنظمة النقابية قرارات قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 عندما جمد اختصاصات البرلمان ثم حل الهيئات الدستورية والنظام السياسي، لكنها احتجت لاحقا ضد احتكاره السلطات وتخليه عن أي “سياسة تشاركية” في قيادة البلاد.

ويتهم الاتحاد ومنظمات حقوقية أخرى الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي والزج بمعارضيه في السجون بينما صرح سعيد مرارا بأنه يخوض “حرب تحرير” ويعمل على التصدي لمحاولات ضرب مؤسسات الدولة من الداخل متهما معارضين له بـ”التآمر على أمن الدولة”.

(د ب أ)