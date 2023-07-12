اجتماع لدول جوار السودان في القاهرة اليوم… وعقوبات بريطانية على شركات تدعم طرفي الحرب

الخرطوم ـ «القدس العربي»: فرضت بريطانيا، أمس الأربعاء، عقوبات على شركات تابعة للأطراف العسكرية السودانية. وبالتزامن تنطلق اليوم الخميس في القاهرة قمة دول جوار السودان.

وقالت الحكومة المصرية إن القمة تهدف إلى «صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لإنهاء الصراع الحالي في البلاد والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة».

وحسب مصادر تحدثت لـ« القدس العربي» لم تتلق الأطراف السودانية دعوة لحضور القمة، التي تناقش الأزمة السودانية، فيما تأكدت مشاركة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتأتي القمة بعد ثلاثة أيام من انعقاد اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن إيغاد لحل الأزمة السودانية، والذي شهد مشاركة دولية واسعة، بينما قاطعه الجيش وحذر من احتمالات انسحابه من المنظمة الأفريقية.

توحيد المبادرات

وفي خطاب نشره زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» على صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء، قال إنه موجه لاجتماع اللجنة الرباعية لـ«إيغاد» اتهم ما أسماها قيادة الحركة الإسلامية في القوات المسلحة السودانية وعناصر النظام السابق بـ«عرقلة العملية السياسية وقطع الطريق أمام استعادة التحول الديمقراطي في البلاد».

وطالب «الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بتركيز جهودها ومساعيها في إنهاء الحروب في السودان ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات، وتمهيد الطريق أمام بناء دولة ديمقراطية وغير متحيزة» مؤكدا التزامه التام بمنبر جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ودعا لتنسيق المبادرات المطروحة مع منبر جدة لضمان تحديد وتنسيق الجهود لتقديم المساعدة، مشيرا إلى أن الأوضاع في السودان تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً لإعادة تأهيل ومعالجة ما دمرته الحرب.

وقال إن مشاركة القوى المدنية في العملية السياسية الرامية لمعالجة الأزمة الراهنة أمر مهم من الانتقال الديمقراطي وبناء جيش مهني وقومي واحد.

وعلى الرغم من حضور ممثلين عن القاهرة، القريبة من الجيش، لاجتماع «إيغاد» لا يبدو واضحا ما إذا كانت مصر ستمضي في مواقف لجنة «إيغاد» ذاتها والتي يتهم الجيش رئاستها الكينية، بالانحياز إلى قوات الدعم السريع.

ورحب الجيش بالقمة المصرية، بينما أبدت «الحرية والتغيير» أملها بأن «تتكامل القمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتسليم السلطة للمدنيين واستعادة الاستقرار في السودان».

وكانت القاهرة قد نظمت اجتماعات لمجموعات مناوئة للتسوية السياسية التي كانت تجري في البلاد وقتها، انعقدت منتصف فبراير/ شباط الماضي بعد أسابيع من توقيع الإتفاق الإطاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومجموعة من الحركات المسلحة والقوى المدنية، من أبرزها مكونات الحرية والتغيير في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتأتي التحركات الإقليمية والدولية في وقت تتصاعد وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية للبلاد.

عدد النازحين يتجاوز 3 ملايين… ومناوي يتحدث عن «أدوات رخيصة» تعمّق الأزمة

وأظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في بيانات نشرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل نيسان أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس متحدثا في بلجيكا «هذه الحرب لن تنتهي قريبا» مضيفا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و«استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها».

تمويل النشاط العسكري

وفي ظل تداعيات الحرب، فرضت المملكة المتحدة عقوبات اقتصادية على شركات قالت إنها تمول النشاط العسكري للأطراف المتقاتلة في السودان.

وشملت العقوبات ست شركات ضخمة، تتحدث المملكة المتحدة عن أنها واجهات وتكتلات اقتصادية تابعة للجيش، وأخرى تقوم بتمويل نشاط الدعم السريع.

وطالت العقوبات شركة الجنيد للأنشطة المتعددة التابعة للدعم السريع والتي تأسست في مارس/ آذار 2009، وتنشط في تعدين الذهب وغيره. ووفق شهادة تأسيس الشركة هي مملوكة لشقيق زعيم قوات الدعم السريع، ونائبه عبد الرحيم دقلو، وابنيه عادل وعلاء الدين.

وتتهم المملكة المتحدة الشركة بتقديم عشرات الملايين للميليشيات لمواصلة الصراع، مشيرة إلى أنها تكتل كبير مملوك لقوات الدعم السريع أنشأه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».

كما شملت العقوبات شركة «جي أس ك «، وهي «واجهة رئيسية مملوكة لقوات الدعم السريع، وتوفر بعض التمويل لشراء العتاد العسكري».

كذلك شركة «تراديف» للتجارة العامة، وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم، تزودها بالأموال والعتاد مثل المركبات التي تم تحديثها بمدافع رشاشة لقوات الدعم السريع للقيام بدوريات في الشوارع.

وامتدت العقوبات لشركة الصناعات الدفاعية، وهو تكتل اقتصادي كبير مملوك للجيش السوداني، يضم أكثر من 200 شركة ويحقق أرباحاً قدرها مليارا دولار سنوياً، ويواجه اتهامات بتوفير الموارد المالية للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال.

كذلك شركة سودان ماستر تكنولوجي، وهي شركة سودانية تعمل في مجال بيع الأسلحة وتربطها علاقات تجارية وثيقة بمنظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية التي تزودها بالأموال والمعدات، وشركة «زادنا الدولية للاستثمار المحدودة» المملوكة للجيش. وقالت المملكة المتحدة إنها تلقت بلاغات تشير إلى أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات ربحية في البلاد.

ولفتت المملكة المتحدة إلى أن العقوبات المفروضة على شركات الجيش والدعم السريع لن تؤثر على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناءً إنسانياً، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وأكدت أنها ستواصل اتباع جميع السبل الدبلوماسية لإنهاء العنف وتهدئة التوترات وتأمين الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الانخراط مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لتحقيق ذلك.

إلى ذلك، حذر الحزب الشيوعي السوداني من التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وعزل من أسماهم «دعاة الحرب والدكتاتورية». وأكد أن ذلك هو «سبيل المدنيين والعسكريين الشرفاء لاستعادة الثورة السودانية وبناء السلام».

وقال: إن «الخط السياسي للقوى المضادة للثورة محليا وإقليميا ودوليا هو تجاوز الثورة السودانية، وإن الواجب المقدم هو عدم السماح للقوى الدولية والإقليمية وحلفائها في الداخل بالاتفاق على إعادة تشكيل الواقع السوداني وهندسة مستقبل البلاد بما يتوافق مع مصالح هذه القوى وقطع الطريق أمام التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود ليحقق تغييرا فوقياً محدوداً يبقي على جهاز الدولة القديم ويعيد السلطة إلى حلفائها».

وفي السياق، دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إلى قيام المجتمع الدولي بدور إيجابي للدفع لحل الأزمة السودانية.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «كنا وما زلنا نتطلع إلى دور إيجابي للمجتمع الدولي من خلال تقديم تسهيلات لأطراف النزاع لإدارة حوار سوداني سوداني جاد وليس عبر التدخل الذي يعرض السيادة الوطنية للخطر».

وزاد: «من المؤسف أن فئة من أبناء الوطن تحولوا إلى أدوات رخيصة نزولا لرغباتهم الشخصية، استخدموا المنابر الدولية بطريقة تعمق الأزمة بدلاً من الجلوس مع السودانيين لحلها» فيما لم يحدد تلك المجموعة.