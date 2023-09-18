اجتماع مغلق رفيع المستوى لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: بدعوة من الإتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وبمشاركة الجامعة العربية وكل من الأردن ومصر، عقد اجتماع مغلق في قاعة الإجتماعات رقم (2 ) لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط . وقد شاركت في الإجتماع ممثلة عن الأمين العام للأمم المحدة روز ماري دي كالو، “وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام”. كما شارك في الإجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزيرا خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي.

الهدف المعلن للقاء هو العمل على تجديد عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كما صرح جوزيف بوريل،”مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي” الذي ألقى بيانا مقتضبا أمام الصحافة المعتمدة.

ومن الجدير ذكره أنه لم يدع الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني لهذا الإجتماع. وقد اعتذر مسؤول فلسطيني من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة عن الإجابة عن سؤال “القدس العربي” حول هذا الاجتماع.

وقال بوريل في حديثة إن هذا الاجتماع عبارة عن محاولة لإعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحقيق حل الدولتين لأن السلام يحقق السلام للفلسطينيين والأمن لإسرائيل ويقوي من العلاقات الإقليمية في المنطقة.

وقال بوريل: “لقد كان اجتماعا طويلا وأنا سعيد بالنتائج فقد تم ترتيب الاجتماع بمشاركة سعودية مصرية أردنية ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية”.

وأضاف أن “هذا الاجتماع يأتي بعد 30 سنة من اتفاقيات أوسلو، وأستطيع أن أقول إننا بعد ثلاثين سنة من أوسلو لسنا أقرب إلى السلام بين إسرائيل وفلسطين، وعدد المستوطنين زاد كثيرا وحل الدولتين يحتاج إلى مزيد من الجهود. وإذا كنا نريد حل الدوليتن، فعلى كل الأطراف أن يؤيدوه بأساليب عملية”.

وقال مفوض السياسة الخارجية “إن الاتحاد الأوروبي مهتم بهذا النزاع لأن المنطقة تعتبر جارة لأوروبا ونتعامل معها بشكل يومي ولنا علاقات قوية وتاريخية معها. نحن قلقون على مستقبل الشعب الفلسطيني وكذلك أثر هذا الصراع على أمن إسرائيل. ونحن في أوروبا لنا اهتمام خاص بهذا النزاع وعلينا أيضا مسؤولية. ولذلك أطلقنا نحن وأصدقاؤنا العرب هذه العملية. لأننا نرى أهمية السلام وقد أطلقنا ثلاثة مستويات للحوار- مستوى محلي وإقليمي ودولي وستبدأ هذه المسارات في العمل بعد شهر من الآن”.

وأضاف “سنحاول أن نحشد جهدا عالميا لدعم عملية السلام هذه. السلام في الشرق الأوسط من مصلحة الجميع، كما صرح بوريل: “صحيح أن الأطراف المعنية غير جاهزة لكننا سنحاول وقد حشدنا هذا العدد لتنشيط عملية السلام من أجل سلام شامل يستفيد منه الجميع وأولهم الشعب الفلسطيني”.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم، في مداخلة في اجتماع دولي، عُقد على هامش أعمال #UNGA78، وأعلن مبادرة “جهود يوم السلام” التي أطلقتها #المملكة_العربية_السعودية، و #الاتحاد_الأوروبي، و #جامعة_الدول_العربية، ودعمتها… pic.twitter.com/pjS3WVqFm4 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 18, 2023

#نيويورك | انعقاد الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط pic.twitter.com/Flk41f7NGC — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 18, 2023