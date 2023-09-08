اجتماع وزاري خليجي ـ ياباني يقر تمديد خطة العمل المشترك

الرياض: أسفر اجتماع وزاري خليجي ـ ياباني بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس، عن إقرار تمديد خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2024 ـ 2028.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وفق بيان للمجلس بشأن الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وقال البديوي، في البيان، إنه “عقد اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون واليابان، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك برئاسة بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، وبحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ونظيرهم الياباني”.

وأوضح أن الاجتماع أسفر عن “إقرار تمديد خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2024 ـ 2028، واستئناف اجتماعات فرق العمل المشتركة للمضي قدماً لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين”.

وأكد أن “الحوار بين الجانبين يهدف إلى رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية على المستويين الثنائي والجماعي، كما يؤطر للتنسيق السياسي والأمني والتعاون في مجالات عدة بينها الاقتصادي”.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع اليابان بلغ 98.7 مليار دولار أمريكي في 2021، وفق البديوي.

والخميس، وصل يوشيماسا إلى السعودية، ثالث محطات جولته الخارجية بعد الأردن ومصر باليومين الماضيين، وحضر اجتماعا عربيا ـ يابانيا بمقر الجامعة العربية الأربعاء، بحث تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات إقليمية.

(الأناضول)



