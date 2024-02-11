اجتياح رفح: كيف سترد مصر؟

عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من زيارته الخامسة إلى المنطقة بخفي حنين بعد أن تلقى ردا حاسما من وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خطوات بلينكن الدبلوماسية لتأمين هدنة جديدة بين «حماس» وتل أبيب. اعتبر نتنياهو مطالب «حماس» خيالية واعدا أن يتابع حربه على غزة وأن الأولوية لديه هي لتحقيق «نصر مطلق» قائلا إنه صار قريبا من السيطرة المطلقة على القطاع و«إنهاء تسلح» غزة.

مسيرة نتنياهو نحو «السيطرة المطلقة» عنت، حتى الآن، تدميرا إجراميا هائلا للقطاع، وإجراءات إبادة جماعية للفلسطينيين، حيث قتل أكثر من 28 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسقط أكثر من 68 ألف جريح، وتحضيرا لتطهير عرقي شمل تهجير قرابة 90٪ بالمئة من سكان القطاع، ومن لم يمت منهم بالقصف أو بالهجمات البرية، فمن المحتمل أن يموت من الجوع، كما قالت إدارة الطوارئ في هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

ملامح «السيطرة المطلقة» على القطاع تم التعبير عنها ببدء الجيش الإسرائيلي عملياته على مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، وتسارعت، في الأثناء إشارات عربية وعالمية، منها تحذير الأردن ومصر لإسرائيل من شن هجوم على رفح، ودعوة السعودية لعقد جلسة لمجلس الأمن لمنع إسرائيل من تنفيذ كارثة إنسانية ضد الفلسطينيين.

تكرّم حلفاء إسرائيل أيضا بإصدار بعض الإشارات المحذرة، كان لافتا بينها حديث للرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن رد فعل إسرائيل في غزة «مفرط» وتحذير الخارجية الألمانية من كارثة إنسانية في رفح، وتعبير وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن «قلقه العميق» من تداعيات الهجوم.

لكن الدولة المعنية أكثر من غيرها بهذا الحدث هي مصر، وقد نقلت وكالات الأنباء عن مصادر أمنية مصرية أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمالي شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كما أنها أقامت حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية وذلك بعد تقارير إسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لاجتياح رفح وكذلك مزاعم عن وصول أسلحة لـ«حماس» عبر الحدود المصرية.

خطة اجتياح رفح، حسب الصحف العبرية، بدأت فعلا قبل أسابيع، وقد وافق الجيش الإسرائيلي عليها، وأنه وافق بالفعل على خطة تتضمن «ضرورة إجلاء النازحين» وهو ما يمكن أن يعني، إذا قرأنا تصريحات وزراء نتنياهو، إجبار الفلسطينيين على عبور الحدود المصرية.

تحدثت مصادر إعلامية عربية عن نقاش جرى داخل المجلس العسكري في مصر حول ما يجب أن تفعله القاهرة في حال قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود، وذلك بعد إبلاغ وفد إسرائيلي لمدير المخابرات المصرية أن تل أبيب ستنفذ حملة برية واسعة على أراضي محور «صلاح الدين» وأن هذه العملية ستجري، سواء وافقت الرئاسة المصرية على ذلك أم لم تقبل.

ربطت بعض التحليلات انحناءات القرار المصري فيما يتعلق بغزة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي نتجت عن سوء إدارة الأموال الضخمة التي تدفقت على مصر منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قاربت 100 مليار دولار، وانتهى الأمر بعجز الحكومة المصرية في شباط/ فبراير 2022 عن سداد ديونها لولا تدخل قطر والسعودية والإمارات، التي أودعت 14 مليار دولار دولار في البنك المركزي المصري.

عدم إمكان مصر من تنفيذ بنود الاتفاق مع الدول الخليجية أدت لتوقفها عن شراء أصول مصرية، وتوقف صندوق النقد عن تقديم قرض جديد، وقد ساهمت المواقف المصرية المقبولة أمريكيا بعد حرب غزة إلى تسهيل سداد الديون، واقتراب صندوق النقد والبنك الدولي من تأمين قرض جديد بدعم أوروبي.

يمكن لهذا التحليل أن يفسر الغطرسة الإسرائيلية المنقطعة النظير، من جهة، كما يمكن أن يفسر ما يمكن توقعه من الإدارة السياسية المصرية في حال قررت إسرائيل احتلال رفح، ومحور فيلادلفيا، من جهة أخرى، ولو عنى ذلك مجازر كبرى أخرى ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية كامب ديفيد، والإساءة الكبيرة للسيادة المصرية.