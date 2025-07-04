احتجاجات أمام السفارة الأمريكية وقوافل دعم وتبرع بكحل الإثمد الأصلي

نواكشوط –«القدس العربي»: كما في كل جمعة منذ اندلاع طوفان الأقصى، صدحت موريتانيا من جديد أمس بصوت مناصر لغزة والمقاومة، حيث شهدت العاصمة نواكشوط ومدن أخرى، في الرابع من يوليو، وقفات ومسيرات حاشدة أكدت استمرار التعبئة الشعبية والسياسية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ففي مشهد بات يتكرر كل أسبوع منذ السابع من أكتوبر، خرج الموريتانيون، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، ليجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رافعين صوتهم رفضاً للعدوان على غزة، وتنديداً بالصمت الدولي أمام ما يعتبرونه جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين.

وجاءت جمعة الرابع من يوليو لتؤكد أن الحضور الموريتاني في معركة الوعي لم يهدأ، بل يزداد رسوخاً، وأن القضية الفلسطينية ما تزال تتصدر وجدان الشارع، في بلد طالما شكلت قضيته الأولى بوصلته الأخلاقية والسياسية.

وعلى هذا الإيقاع، تواصلت في موريتانيا فعاليات المناصرة الشعبية الداعمة لأهالي قطاع غــــــزة والمقاومة الفلسطينية، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه العدوان المتواصل على المخيمات الفلسطينية، واحتجاجًا على الصمت العربي والدولي المريب، والمواقف الداعمة لما يصفه المتظاهرون بـ «الكيان المجرم».

وبعد فترة من الهدوء النسبي، عاد الشارع الموريتاني للاشتعال مجددًا نصرة لفلسطين، في سياق تنامي التضامن الإنساني والميداني مع أهالي غــزة، ورفضًا لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

ونظم الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاجية شعبية بساحة المسجد الجامع وسط العاصمة نواكشوط، دعمًا لصمود الفلسطينيين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي، وتنديدًا بما وصفته المبادرة بـ «التخاذل الدولي المخزي».

وجابت المسيرة الشوارع المحيطة بالمسجد الجامع، تنديدًا باستهداف المدنيين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيدًا على وحدة المصير بين الشعبين الموريتاني والفلسطيني.

ورُفعت في المسيرة لافتات تطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، كما رُددت هتافات تمجد المقاومة وتدعو لتفعيل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية.

وتحت شعار “موقفنا ثابت لا يتغير”، نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني ليلة الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط، وقفة احتجاجية قوية للتنديد بالدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال، وللمطالبة بطرد السفارات التي تساند الكيان.

وفي ولاية تيرس زمور، شمال موريتانيا، نظم فرع الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بمدينة الزويرات العاصمة المنجمية الموريتانية، مهرجانا جماهيريا بحضور الوفد الموريتاني العائد من قافلة “الصمود المغاربية” لفك الحصار عن غــزة، حيث شهد المهرجان كلمات تضامنية وعرضًا لتقارير ميدانية حول الأوضاع داخل القطاع المحاصر.

الموريتانيون في جمعة مناصرة جديدة لغزة والمقاومة

وحيا خطباء المهرجان جهود القوى الشبابية الموريتانية لنصرة المقاومة في فلسطين والمشاركة الموريتانية الفاعلة في قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة؛ مؤكدين على ضرورة مضاعفتها في ظل اشتداد العدوان الصهيوني الغاشم وانتهاجه لسياسة التجويع لكسر إرادة سكان غزة.

ودعا الخطباء لتأسيس إطار شبابي وطني جامع يعنى بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن القضايا العادلة.

وفي موازاة الحراك الشعبي، تواصل المنظمات الأهلية الموريتانية جهودها الإغاثية، في ظل الحصار الخانق والأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

فقد أطلق المنتدى الإسلامي الموريتاني سلسلة مشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب في مناطق شمال غــزة، بتمويل من جهات محسنة متفرقة بينها نساء حي كانصادو في نواذيبو، وشباب قبيلة الرحاحلة، ونساء أهل محمد مرابط مكة، إضافة إلى نساء أهل «عميري الجكنيات» والماجدات الموريتانيات، ومبادرة “ابتسام».

وأنجز المنتدى قبل يومين حفر بئر ارتوازية عميقة في إحدى مناطق شمال القطاع، بتمويل كريم من مجموعة أهل عيسى بن أحمد الجكنية في استجابة عاجلة لموجة العطش التي تضرب غـــزة، نتيجة توقف محطات التحلية، وانهيار البنية التحتية. وفي بادرة فريدة، أعلن المنتدى عن تلقيه تبرعًا بكمية من “كحل الإثمد الأصلي”، مخصصة للبيع، حيث سيتم توجيه ريعها بالكامل لدعم مشاريع المياه في غــزة. ويبلغ سعر الزجاجة الواحدة من هذه الإثمد 10.000 أوقية قديمة (30 دولارا)، وذلك في حملة رمزية تهدف إلى إشراك أكبر شريحة من المتضامنين.

وتؤكد كل هذه الفعاليات، وفق المنظمين، أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة مركزية في وجدان الشعب الموريتاني، الذي لم يدخر جهدًا منذ بدء العدوان في التعبير عن تضامنه، سواء عبر التظاهر، أو التبرع، أو المشاركة في القوافل والمبادرات الإغاثية.

ويُتوقع أن تتواصل هذه التحركات خلال الأسابيع المقبلة، مع تصعيد المقاومة داخل غـــزة، وتزايد أعداد الضحايا، وسط مطالبات شعبية بطرد السفراء الداعمين للاحتلال، وبتدويل ملفات المجازر التي تطال المدنيين.