احتجاجات إسرائيلية جديدة بسبب خطاب نتنياهو

تل أبيب: أثار خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء أمس الخميس، الذي دافع فيه عن “إصلاحاته” القضائية المثيرة للجدل، احتجاجات عنيفة، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في الشوارع.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنه تم القبض على حوالي 24 شخصاً. واشتبك متظاهرون مع الشرطة، بينما أغلق متظاهرون لفترة قصيرة طريقاً سريعاً وسط تل أبيب، وأشعلوا النار في أشياء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي عشرة آلاف شخص استمروا في مسيرة احتجاجية، من تل أبيب إلى القدس، اليوم الجمعة.

وفي خطابه، أعلن نتنياهو أنه سيتم تمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى “تعزيز الديمقراطية” ، في الأيام المقبلة. غير أن منتقدين يقولون إن إصلاحاته ستضع الديمقراطية في خطر.

وقال زعيم حزب “الليكود” المحافظ: “كل هذه التصريحات حول تدمير الديمقراطية هي ببساطة عبثية”.

وأضاف أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل وسط، من دون الخوض في تفاصيل.

وكان النواب الإسرائيليون في اللجنة القضائية قد صدقوا على مشروع قانون مثير للجدل الليلة الماضية ، ما يمهد الطريق لإجراء تصويت في الجلسة العامة، خلال الأيام المقبلة، بشأن خطط الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي بالكامل التصويت على مشروع القانون، الأحد المقبل. ويعد القانون جزءاً من الإصلاح القضائي، الذي طرحته الحكومة اليمينية. وقد يدخل القانون حيز التنفيذ، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وفقاً لتقارير إعلامية.

ووفقاً لخطط الاصلاحات، فإن المحكمة العليا لن تتمكن من إصدار قرار ” بعدم ملائمة ” قرارات للحكومة أو الوزراء منفردين”.

(د ب أ)