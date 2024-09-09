نيودلهي: قال منظمون إن آلاف الهنود المغتربين شاركوا في احتجاجات بأكثر من 130 مدينة في 25 دولة اليوم الأحد للمطالبة بالعدالة بعد اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مستشفى بمدينة كولكاتا الهندية الشهر الماضي.
بدأت الاحتجاجات في مجموعات كبيرة وصغيرة في جميع أنحاء اليابان وأستراليا وتايوان وسنغافورة، قبل أن تنتشر إلى مدن في العديد من الدول الأوروبية. ومن المقرر تنظيم 60 احتجاجا في الولايات المتحدة.
وتضاف الاحتجاجات إلى مظاهرات جارية في أنحاء الهند بعد مقتل طالبة الدراسات العليا البالغة من العمر 31 عاما يوم التاسع من أغسطس آب.
وألقت السلطات القبض على مشتبه به بجانب المدير السابق لكلية آر.جي للطب حيث كانت تدرس الطبيبة المتدربة.
وفي أحد الاحتجاجات في العاصمة السويدية ستوكهولم، تجمع عشرات النساء مرتدين ملابس سوداء في ساحة وغنين أغاني باللغة البنغالية وحملن لافتات تطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة وسلامة النساء الهنديات.
وقالت ديبتي جين، إحدى منظمات الاحتجاجات “لقد أصابتنا أنباء هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق طبيبة متدربة شابة أثناء تأديتها لواجبها بالذهول والصدمة إزاء القسوة والوحشية وعدم الاكتراث بالحياة البشرية”.
وكانت جين، وهي مواطنة بريطانية وخريجة كلية الطب الوطنية ومستشفى كولكاتا بالهند، قد نظمت الشهر الماضي احتجاجا بالمملكة المتحدة شاركت فيه طبيبات. وحددت المحكمة العليا في الهند غدا الاثنين موعدا للجلسة التالية لقضية المتدربة القتيلة.
(رويترز)
احتجاجات بأنحاء العالم تطالب بالعدالة في واقعة اغتصاب وقتل طبيبة بالهند https://www.alquds.co.uk/?p=3396481
لا يمكن إلغاء مفهوم أي مسؤولية في أي وظيفة أو مهنة داخل الأسرة أو الشركة أو المستشفى أو الوزارة أو المحافظة في أي ولاية هندية أو في دولة من نظام الأمم المتحدة بل وحتى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة،
الكثير لم ينتبه، ما زال أهل (الهند)، حتى في عام 2024 تُشكّك هل هو رسول/نبي ولمن، أي سبب الإشكالية يا أنس خالد القاضي:
– هناك من ينظر إلى الموضوع من زاوية المولد.
– هناك من ينظر إلى الموضوع من زاوية الوفاة.
– الحل، من وجهة نظري أن تستخدم لغة القرآن وإسلام الشهادتين، وسيلة لرفع الظلم في أي كيان أو نظام أو أسرة بعيداً عن تأويل/تفسير أي مذهب أو ولاية أي فقيه.😉🤨
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(استقرار الإقتصاد) في أي مكان يعتمد على استقرار (العملة)، أي لماذا هناك ذبذبة في قيمة عملة أي دولة، ولماذا ليس هناك ذبذبة في قيمة عملة أي دولة من دول مجلس التعاون في الخليج (العربي/الفارسي/الإسلامي)؟!
لماذا لم نستطع تحرير فلسطين، بينما دول مجلس التعاون استطاعت تحرير (الكويت)، أو أفغانستان استطاعت طرد الناتو/أمريكا بعد عقدين من 11/9/2001 بل ورجعت طالبان إلى قيادة سلطة وإدارة وحوكمة الدولة؟!
بمعنى آخر وكل صراحة، في دولة الروم (رجب طيب أردوغان) منذ عام 2002 في السلطة، وفي دولة الفرس (ولاية الفقيه) منذ عام 1980 في السلطة، وكلاهما يدعي (الديمقراطية) والإنتخابات، أليس كذلك، أم لا؟!
في المقابل خلاصة إنجازات محمد شياع السوداني قالها في خطاب
https://youtu.be/5rO9od-iyco?si=Au21GQGBrV5cqbDY
أردوغان: مناهضة إرهاب الدولة لإسرائيل قضية وطنية لنا https://www.alquds.co.uk/?p=3395898
👆من هنا، يُدغدغ مشاعر من؟!
وفي المقابل من وجهة نظري، خطة العمل
– بدون أسلوب خلق Business وإيرادات، لن تخرج من دائرة مفهوم (العالة)🤑
– الباكستان، لم تستطع منع الإنقسام مع بنغلاديش، يا أبا الجود، محمود🤣🤭🫣
– أنا من وجهة نظري وصول (محمد يونس) إلى سلطة بنغلاديش، هو جزء من الحل،
– يضاف له رجوع طالبان، إلى سلطة إدارة وحوكمة أفغانستان (اللويا جرگا)،
– بقي أن تركيا، تتعاون معنا في استخدام (الأرشيف العثماني) لرفع ظلم أي تتجاوز خزعبلات/خُبث (الديمقراطية)، أو إقتصاد كيبوتسات الشيوعية، بداية في (فلسطين).
وسيلة (الإيرادات) تجربة نابلس أو غزة، في محاربة الحصار، والوصول إلى الإكتفاء الذاتي، والنصر يوم 7/10/2023
بمعنى آخر، هل هناك حد أو حدود إلى تحسين/تجويد/كفاءة إيرادات الإقتصاد بين الطمع والكسل؟!
هو أول ردة فعل، على عنوان (لاعبو كرة القدم «يحترقون»!) https://www.alquds.co.uk/?p=3395971
كمثال عملي إلى تفاصيل (الحياة)، في معنى ذبذبة قيمة أسهم بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، مُنتِجة/مستهلكة/مساهمة في رفد ميزانية أي (دولة)، من خلال (دفع) الضرائب والرسوم والجمارك،
هل هناك مصداقية، أو ما هي نسبة صواب رؤية (بلال فضل)، بخصوص موضوع أهمية التمييز بين سلطة الإحتلال، وبين السلطة الشرعية؟!
https://youtu.be/SkJURC_xuVQ?si=61kO9ozo7B-S7MKi
من وجهة نظري الموضوع، له علاقة بخطأ في هيكل وبناء (الدولة)، يؤدي إلى (الظلم)، ولذلك أنا أختلف مع زاوية رؤية الجريدة والكاتب 180 درجة،
التي وردت تحت عنوان (حروب فلسطين والمنطقة العربية والمواقف من الأعداء والحلفاء) https://www.alquds.co.uk/?p=3395929
لأن بدون تشخيص أو رؤية صحيحة، لا يمكن الوصول إلى أي حل، لأي (ظلم) أو غش أو فساد أو تعدّي أو تحرّش أو استفزاز،
ولذلك السؤال، لماذا لا يتم إستخدام لغة القرآن وإسلام الشهادتين، كمصدر إلى الحكمة لتطوير أي وظيفة أو مهنة أو بحث علمي؟!
بداية من Art Calligraphy أو التدوين أو معنى أي حق أو أي حقوق، حتى لا يكون هناك أي (ظلم) في أي نظام أو دولة؟!
لأن من المنطقي أو البديهي أو الموضوعي المفروض لغة الحيوان، تختلف عن لغة الإنسان (ة)، أي لا يمكن أن يكون بين أي إنسان وأي حيوان وأي آلة، حوار أو نقاش،
ولذلك هل هذا مزح الفيلم عن حوار بين إنسان وماعز، كمُنتَج Goat Life، الهندي، أم هذا مسخرة وتهريج، أم به، أي شيء من (الجد) لنقد مفهوم أو نظام(الكفيل/السبي البابلي) في أي دولة من دول مجلس التعاون في الخليج، ما بعد 1980؟!🤭🤣🫣
أو دولة التّجسّس، ثم التّجسّس المقابل، وفي الأخير التّجسّس المُضاد؟!
بمعنى آخر، من هنا يضحك على من، أو من أخبث مِن مَن، في كل العملية السياسية (الديمقراطية)، تحت عنوان (الرئيس العراقي يدعم استقلالية القضاء… الحكيم والخزعلي يدعوان لمحاكمة علنية في «سرقة القرن») https://www.alquds.co.uk/?p=3395637
يجب تمييز، أن في تونس، سبب (قيس سعيد) الإنقلاب يختلف عن سبب الإنقلاب في مصر أو تركيا أو سوريا أو ليبيا أو اليمن،
وبغض النظر عملية النجاح أو الفشل، ولكن لا يجوز تمرير/تبرير/قبول (الظلم)،
كما لا يجوز قبول (الظلم) ضد (أهل فلسطين) في الكيان الصهيوني، ما بعد بداية تسويق العولمة أو مشروع مارشال لتقليل تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وتأسيس نظام الأمم المتحدة في عام 1945،
لا يجوز التعامل مع أي موظف/مسؤول، خصوصاً لو كان تحت حجة (الإصلاح) على أنه (معصوم)، هنا تبدأ مساهمة أي مثقف/إعلامي/إعلاني أو تسويقي بمعنى آخر في (الظلم)،
في الذكرى السنوية، أي قبل موعد 7/10/2024، لغة الاستقراء والاستنباط في النجاح الكندي، ماذا يعني؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (باكستاني على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية متهم بالتخطيط لهجوم في نيويورك) https://www.alquds.co.uk/?p=3395752
أنّ أحدث تقنيات الآلة/الروبوت، في التّجسّس (عن بُعد OnLine)، لا يمكن بسببها يعني إلغاء الوظيفة، أو تقليل عدد موظفي أو ميزانية الرواتب في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، أو تحويلها إلى التقنية على أرض الواقع،
ولكن السؤال هل هناك علاقة بين سجن المعلم الأيرلندي (الذي رفض الظلم ضد الأسرة بمعناها التقليدي) وقتل هذه الأمريكية/التركية (التي رفضت الظلم ضد أهل فلسطين) بواسطة ممثلي (النظام والدولة) يا ا. حاتم الطائي؟!
أي السؤال بالنسبة لي، هل نحن في حاجة إلى تمييز هناك فرق بين الحياة قبل 1980 تختلف عن ما بعدها، بخصوص (فشل السيطرة) على مكة يوم 1/1/1400 هجري، حتى نصل إلى أساس المشكلة، لو أردنا أي حل/حلول،
بين أسلوب نظام الإدارة والحوكمة، في دولة إيران (ولاية الفقيه) ودولة الكيان الصهيوني أو فرنسا، ومن خلفهم أوروبا وأمريكا ونظام الأمم المتحدة، وما علاقة ذلك مع حق (أهل فلسطين)، في عام 2024 بالذات، أم لا؟!
كردة فعل، على ما قرأت في جريدة القدس العربي، البريطانية، بالذات، (سعيد خطيبي) مثال عن فكرة المحتوى وطريقة صياغة العنوان (الحلال والحرام… في الشعر والرواية) https://www.alquds.co.uk/?p=3395488
رئيس وزراء الهند مودي متآمر و حاقد على الطبيبات لأن غالبيتهم لم يصوتن له في الانتخابات