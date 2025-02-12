احتجاجات “تُفسد” العرض الأول لـ”كابتن أمريكا” في هوليوود رفضاً لبطلة إسرائيلية

لندن- “القدس العربي”: تحوّل العرض الأول لفيلم “Captain America: Brave New World” “كابتن أمريكا: عالم شجاع جديد” في هوليوود إلى ساحة احتجاج، مع تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية رفضاً لظهور شخصية “سابرا”، البطلة الخارقة الإسرائيلية التي تجسدها الممثلة شيرا هاس.

ورفع المحتجون أمام مسرح العرض لافتات تطالب بمقاطعة الفيلم وتندد بشركة ديزني، منها: “يجب إزالة سابرا”، و”ديزني تدعم الإبادة الجماعية”، فيما رددوا هتافات مثل “حرروا فلسطين” و”ديزني لا يمكنك الاختباء”، وفق مجلة “فارايتي” الأمريكية.

وكانت شخصية “سابرا” قد أثارت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عن ظهورها في الفيلم عام 2022، خاصة أنها كانت في نسختها الأصلية بالقصص المصورة عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي.

ولمواجهة الانتقادات، أصدرت شركة مارفل بياناً أكدت فيه تبنّيها “نهجاً جديداً” في تقديم الشخصية، مشيرة إلى أن شخصياتها “دائماً ما يُعاد تخيلها للشاشة والجمهور المعاصر”.

وكشف المنتج التنفيذي للفيلم، نيت مور، أن النسخة الجديدة من “سابرا” تعمل مع الحكومة الأمريكية وليس الموساد، في تغيير جذري لطبيعة الشخصية التي ظهرت لأول مرة في الثمانينيات ضمن سلسلة “The Incredible Hulk”.

ورغم محاولات مارفل تجنب الجدل عبر إعادة تقديم الشخصية بشكل مختلف، إلا أن الاحتجاجات التي شهدها العرض الأول تعكس فشل هذه المحاولات، وسط تصاعد دعوات المقاطعة التي ترى في الشخصية زجاً لمارفل في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

(وكالات)