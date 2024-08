احتجاجات ضد معلق جزائري وصف المغرب بـ”تايلاند أفريقيا”.. ونادي المحامين يقاضيه في باريس ـ (فيديوهات)

الرباط ـ “القدس العربي”:

حاولت القناة الفرنسية “آر إم سي” احتواء الضجة التي خلقتها “تصريحات صادمة”، أطلقها المعلق الفرنسي ـ الجزائري مهدي غزار تجاه المغرب، فسارعت إلى الاستغناء عنه من المشاركة في أحد برامجها الحوارية.

وكان المعلق وهو رجل أعمال في الأصل ألصق عدة أوصاف قدحية بالمغرب، خلال مروره في برنامج على قناة جزائرية، مما أثار سخطا عارما في الأوساط المغربية، عبّرت عنه منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ووصل الجدل حتى إلى فرنسا، حيث يعمل المهدي غزار في مجالي الإعلام والمقاولات.

RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ

MISE AU POINT – Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission.



كما دخل “نادي المحامين” المغاربة على الخط، فوجه رسالة إلى النائب العام في باريس، يعلن فيها عزمه مقاضاة الإعلامي الجزائري المذكور، بسبب التصريحات التي وصفها النادي بأنها “تشهيرية وتحريضية”، مشيرة إلى أنها بُثّت على نطاق واسع، بشكل لا يضر بصورة وكرامة المملكة المغربية فحسب، بل تحرّض أيضا على الكراهية العنصرية والتمييز.

Suite aux propos antisémites et diffamatoires proférés par Le dénommé Mehdi Ghezzar.Le Club des Avocats Au Maroc a adressé aujourd’hui un signalement au Parquet de Paris afin de demander l’engagement des poursuites appropriées.Nos compatriotes peuvent utiliser lemodèle ci-dessous pic.twitter.com/YxNT94fGWv



وربط مراقبون بين تصريحات غزار وقرب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث تعتبر ورقة المغرب أساسية في الصراع الانتخابي، من جهة موضوع التطبيع مع إسرائيل، وكذا من جهة النزاع على الصحراء، حيث تؤكد الجزائر مساندتها المطلقة لجبهة “البوليساريو” المطالبة بالانفصال. فيما اختارت فرنسا في الآونة الأخيرة تأييدها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء التي يقترحها المغرب “حلا وحيدا ونهائيا” للنزاع.

وأوضحت رسالة “نادي المحامين المغاربة” أن المهدي غزار أدلى بكلام مغلوط في سياق الحديث عن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيث قال “لا يحق للشعب المغربي أن يعبّر عن استيائه وتضامنه مع سكان غزة”، وعزا ذلك إلى وجود ما اعتبره مرسوما ملكية يقف وراءه المستشار أندريه أزلاي.



وبخلاف ذلك، يخرج المغاربة يوميا تقريبا في مسيرات تضامنية مع فلسطين دون أن يتعرضوا للمنع أو القمع. كما تعبر الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية عن مواقفها المؤيدة للحق الفلسطيني بكل حرية، وفق إفادات الصحافة المحلية والأجنبية.

وواصل مهدي غزار اتهاماته للمغرب “التي لا أساس لها من الصحة”، مثلما أوردت رسالة المحامين المغاربة، حيث ألصق به أوصاف “كازينوهات القمار” و”الجنس” و”المخدرات” و”الدعارة” و”الاستغلال الجنسي للأطفال”، لدرجة أنه وصف المغرب بـ”تايلاند أفريقيا”.

À @GG_RMC, il est scandaleux d'inviter quelqu'un comme @mehdighezzar, qui propage la haine et le racisme. Nous vous pressons d'annuler immédiatement tout contrat avec ce voyou et de dénoncer ses mensonges. Sinon, vous serez perçu comme un soutien à ses messages, et nous prendrons… pic.twitter.com/1TbN5gTo9G

