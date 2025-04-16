احتجاجات طلابية أمام وزارة التعليم العالي تطالب بمراجعة معايير المنح وتحسين الظروف واتحاد الطلاب يؤكد أن الشرطة فرّقتها بعنف

نواكشوط ـ «القدس العربي»: واصل الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الأربعاء، احتجاجاته المتواصلة منذ أيام رافعاً شعارات تطالب “بمراجعة معايير المنح، وصرف المساعدة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الجامعية، وعلى رأسها خدمات الإطعام والنقل والسكن، مع ضرورة فتح السكن الجامعي القديم وتوفير النقل لطلاب المعاهد، وإنصاف المستحقين للمنح الذين لم تُصرف لهم حتى الآن”.

وشهدت التظاهرة، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا، “تدخلًا أمنيًا عنيفًا، حيث استخدمت الشرطة القوة لتفريق المحتجين، وفقًا للاتحاد، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوف الطلاب، نُقل على إثرها خمسة منهم إلى مصالح الحالات المستعجلة، بينما اعتُقل ثلاثة طلاب آخرين، وفق البيان، الذي وصف الحادثة بأنها “انتهاك صارخ لحرية التعبير وتنكيل غير مبرر بالطلاب المحتجين سلميًا”.

وبينما لم يصدر عن الجهات الرسمية حتى صباح الأربعاء، أية توضيحات عن هذه الأحداث، أكد الاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا “أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقدم على استدعاء الشرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية التي دعا لها الاتحاد الوطني أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالتعاطي مع مجمل المشاكل المطروحة للطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج من منحة ومساعدة اجتماعية وتحسين للمنظومة الأكاديمية والخدمات الجامعية وحرية للفضاء الجامعي”.

وأضاف: “لقد أثخنت الشرطة ضربًا وسحلًا في صفوف المناضلين والطلاب المحتجين، مستخدمة شتى صنوف التنكيل ومختلف أساليب العنف الجسدي والمعنوي، وهو ما أحدث إصابات في أوساط المناضلين وبعض المناضلات مما أدّى لحجز خمسة منهم لدى مصالح الحالات المستعجلة والكسور، كما قامت باعتقال ثلاثة مناضلين وإهانتهم بشكل وحشي أمام الكاميرات”.

“إن هذه الخطوة القمعية والخطيرة، يضيف الاتحاد، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، فشلَ وزارة التعليم العالي في التفاعل مع المطالب الطلابية العادلة وعجزها عن تقديم الحلول للمشاكل المتراكمة في القطاع رغم وعودها السابقة الكثيرة بذلك، لتلجأ للأساليب البائدة، محاوِلةً كسر شوكة الطلاب وإجبارهم بالقوة على التخلي عن مطالبهم واستئصال ممثليهم المنتخبين بشرعية الانتخابات والميدان على حد سواء بقوة القمع والعنجهية”.

“إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، يقول مسؤولو الاتحاد، وأمام هذه الوضعية غير المسبوقة، ومع تراكم الأزمات الطلابية والمشاكل التي عرضناها بالتفصيل في بيانات سابقة ومؤتمرات صحافية، وسطرناها في عرائضنا المطلبية، وتحملًا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا وبعد تهرب وزير التعليم العالي من مسؤولياته الإدارية والانزياح نحو خيارات العسكرة باستدعائه للشرطة لقمع الطلاب والتنكيل بهم نشجب عمليات القمع والتنكيل التي تعرض لها مناضلونا، ومحاولات العسكرة والاعتداء على الحريات ومنع الطلاب من ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني في الاحتجاج على الوضعية المزرية التي يعيشونها؛ ونؤكد أن سياسات القمع والتنكيل الأمنية والتضييق على الحريات النقابية واستهداف الطلاب واعتقالهم سبق وجُربت عديد المرات وأثبتت فشلها، ولن تثني مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني ولن تزيدهم إلا ثباتًا ويقينًا، والميدان يشهد”.

وزاد الاتحاد في بيانه نؤكد عزمنا على الاستمرار في أنشطتنا الاحتجاجية التصعيدية حتى تتحقق المطالب الطلابية كاملة غير منقوصة، ونجدد الدعوة لكافة الاتحادات الطلابية إلى تحمل المسؤولية التاريخية والتكاتف من أجل فرض تحقيق المطالب الملحة والتي يجمع عليها جميع الطلاب الموريتانيين”.

وشدد الطلاب التأكيد على “مواصلتهم للاحتجاجات السلمية إلى حين مراجعة معايير المنح وصرف المساعدة الاجتماعية، بالإضافة لتحسين الخدمات الجامعية بشكل عام مؤكدين على ضرورة تحسين خدمات الإطعام للمقيمين في الحي الجامعي وتوفير نقل لطلاب معاهد نواكشوط وفتح السكن الجامعي القديم وعدم الالتفاف على مستحقات الطلاب الذين تتوفر فيهم الشروط المعلنة ولم يستفيدوا من المنحة حتى الآن”.

وردد المشاركون في الاحتجاجات المنظمة أمام وزارة التعليم العالي شعارات رافضة للتضييق على الحريات النقابية وحرمان الطلبة من استغلال فضائهم الجامعي، قبل أن تواجههم الشرطة بمحاولات لفض الاحتجاج واعتقالات في صفوف المحتجين.

وفي إطار ردود الأفعال على هذه الأوضاع، نصح محمد جميل منصور، رئيس جبهة المواطنة والعدالة، ودعا رئيس جبهة المواطنة والعدالة، القيادي الإسلامي محمد جميل منصور، وهو أحد قدماء نقابيي الطلاب، “إلى احترام القانون من طرف الجميع، مشددًا على ضرورة الحوار كبديل عن القمع”.

وكتب ولد منصور في تدوينة له: “المنظمات الطلابية مطالبة بالاحترام والتقيد بالإجراءات القانونية؛ لكن قمع الطلاب وهم يحتجون سلميًا لا يبرره شيء، وإدانته متعينة”.

ودعا ولد منصور “السلطات الوزارية والأمنية إلى “التجاوب بالحوار لا بالعنف”، على حد تعبيره.