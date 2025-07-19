احتجاجات غاضبة بالسويد ضد جرائم إسرائيل في غزة

ستوكهولم: شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مسيرة احتجاجية حاشدة استنكاراً للقصف الإسرائيلي المتواصل للمدارس والمستشفيات في قطاع غزة.

وتجمع مئات من المحتجين في منطقة أودن بلان في ستوكهولم، ثم توجهوا في مسيرة نحو مبنى البرلمان السويدي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين الجرائم الإسرائيلية، من قبيل “إسرائيل تقتل أطفال غزة”، و”توقفوا عن إبادة الشعب الفلسطيني”.

وقال الناشط السويدي لاسي إريكسون إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا مثيل لها في العالم.

وأوضح إريكسون أن استطلاعا للرأي أجرته شركة سويدية مؤخرا أظهر أن 75 في المئة من الشعب يرفضون ممارسات إسرائيل في غزة.

وتابع: “رغم ذلك، لا يوجد في برلمان السويد حزب يعارض هذا الأمر بقوة. علينا أن نقاطع إسرائيل ونطرد سفيرها لدى ستوكهولم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)