احتجاجات غاضبة في تعز اليمنيّة وسط أزمة مياه خانقة

صنعاء – «القدس العربي»: أضرم محتجون غاضبون في مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنيّة، أمس الخميس، النيران في إطارات السيارات، في شارع جمال، أحد أكبر شوارع المدينة، وذلك احتجاجًا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات، وسط أزمة مياه خانقة، بلغت ذروتها خلال الشهر الأخير، في انعدام مياه الشرب.

وتتجدد الاحتجاجات الشعبية في المدينة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وتزايد حدة الأزمات في الاحتياجات الأساسية من كهرباء ومياه وغيرها، متهمين السلطة المحلية بالفشل في إيجاد حلول ومعالجات جذرية، بما يكفل توفير الخدمات العامة الضرورية، وفي مقدمتها أزمة المياه، التي تعصف بالمدينة، وصولًا إلى انعدام مياه الشرب، والارتفاع المخيف في أسعار صهاريج مياه الاستخدام المنزلي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن هتافات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية عكست حجم الغضب الشعبي من استمرار تدني الخدمات، وتجاهل الحكومة والسلطة المحلية معالجة أسباب معاناة سكان المدينة.

ووفق قنوات تلفزة محلية، طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الحكومة والسلطة المحلية بسرعة إنهاء الأزمات التي تعبر عن نفسها في تدهور الأوضاع المعيشية، وفي مقدمتها أزمة المياه، مؤكدين أن ما وصلت إليه الأوضاع الخدمية في المحافظة يعكس ما صارت إليه حالة الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.

وقال أحدهم: «نطالب برحيل العليمي ورحيل المحافظ نبيل شمسان ووكلاء المحافظة، حتى مدير مؤسسة المياه، في حال لم يستطيعوا معالجة أزمة المياه في المدينة».