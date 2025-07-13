احتجاجات في كولورادو الأمريكية ضد شركة تكنولوجيا حربية متهمة بدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة

دنفر (كولورادو) – “القدس العربي”: تظاهر العشرات من سكان مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية أمام مركز “تابور” في شارع 17، احتجاجًا على شركة “بالانتير” العملاقة للتكنولوجيا الحربية، التي يقع مقرها الرئيسي في الطابق الخامس عشر من المبنى.

وتُعرف شركة Palantir Technologies بعلاقاتها الوثيقة مع كل من دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد انتقلت إلى دنفر في أغسطس/ آب 2020، وفقاً لمنصة “فايت باك”.

ويقول المحتجون إن الشركة تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي تُستخدم في تسريع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، وكذلك في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويؤكد النشطاء أن الشركة حصلت مؤخرًا على عقود بمليارات الدولارات دون مناقصة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد إقرار ما يُعرف بـ”مشروع القانون الكبير الجميل”، وتقود حاليًا تطوير أنظمة للمراقبة الجماعية والطائرات المُسيّرة، بما في ذلك منصة تُدعى “ImmigrationOS” لتتبع تحركات المهاجرين.

وقالت جينا ماكافي، من فريق حماية المهاجرين، إن “تصنيع أنظمة لمراقبتنا أمر غير مقبول، ومساعدة ICE على اعتقال واحتجاز وترحيل جيراننا أمر غير مقبول، ليس في منطقتنا!”.

وأضاف النشطاء أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالتعاون مع جيشها أنظمة الذكاء الاصطناعي “لافندر” و”أين أبي؟”، التي طوّرتها بالانتير، لتحديد أهداف ضمن قوائم القتل، ما يؤدي إلى مجازر بحق المدنيين في غزة. وأشاروا إلى أن أرباح الشركة ارتفعت منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال كونور بوسي، من منظمة “دنفر لمناهضة الحرب” (DAWA)، إنه “لا يستطيع أن يفصل بين ما يحدث لأطفال غزة وبين أطفال عائلته، وإذا كانت الظروف مختلفة قليلًا، لما ترددت بالانتير في المشاركة في ذبحهم حتى لو كلّفها ذلك فلسًا واحدًا!”.

وقاد إليوت هاو، عضو DAWA، الحشد بهتافات مثل: “مستغلو شركة بالانتير من دموع الفلسطينيين!” و”أيها المهووسون بالتكنولوجيا، اخرجوا من كولورادو!”، كما أدّى أغنية بعنوان “ألم تسمع؟”، تنتقد نفاق المسيحيين الصهاينة، ومما جاء فيها:

“كنت عطشانًا ولم تُعطني قطرة، كنت جائعًا ولم تطعمني… ابتعد عني لأنك ملعون.”

وصرّح تيري بيرنسد، من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، أن “بالانتير تُجسّد جوهر الإمبريالية، فهي تقدّم خدمات تقوم على الاستهداف، والتصفية، وإطلاق النار، بينما يموت الفلسطينيون”.

وقدّمت منظمة “الدعوة” طعامًا فلسطينيًا ومشروبات للمارّة، ووزّعت منشورات حول نشاطات الشركة، في حين أبدى سائقون دعمهم بإطلاق أبواق سياراتهم ورفع الكوفيات والأعلام الفلسطينية.

وأعرب سيمون بينيا، من DAWA، في كلمة له، عن أسفه لإقرار مشروع القانون الذي يمنح مليارات الدولارات لـ ICE، ويقضي على منح “بيل”، ويقلّص خدمات Medicaid، مؤكدًا أن “ثمن هذا القانون هو موت أحبائنا في وقت مبكر، ومعاناتهم أكثر، لكي تستمر شركات مثل بالانتير وأشخاص مثل ترامب في لعب لعبتهم”.

واختتم بينيا خطابه بالقول إن “الشعب قادر على إسقاط الإمبراطوريات، وتحرير جانيت، وتحرير فلسطين، وتحريرهم جميعًا، وسيفعل ذلك!”.