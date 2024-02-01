احتجاجات في 14 مدينة هولندية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت العديد من المدن الهولندية، الخميس، احتجاجات في مختلف محطات القطارات دعما للقضية الفلسطينية، طالبوا فيها بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن متظاهرين نظموا احتجاجات في 15 محطة قطار في 14 مدينة هولندية وفي مقدمتها أمستردام وروتردام ولاهاي وأوتريخت.

وفي أمستردام تجمع مجموعة من المتظاهرين أمام محطة القطارات المركزية، مرددين هتافات من قبيل “من النهر إلى البحر” و”فلسطين ستتحرر” و”غزة لا تبكي.. فلسطين لن تموت أبدا”.

كما ندد المتظاهرون بدعم الحكومة الهولندية لإسرائيل.

وفي حديث للأناضول، قال ماكس فان دن برغ، أحد المتظاهرين الهولنديين، إن قرابة مليوني شخص من سكان غزة يتضورن جوعا، واصفا ذلك بـ”الوضع المأساوي”.

وأضاف فان دن برغ، أن ما يفكر فيه هو إلقاء الغذاء من الطائرات فوق سماء غزة لإنقاذ سكانها من الجوع.

وتابع “لا يوجد لديهم أي شيء، لا غذاء ولا ماء ولا طاقة ولا خيم ولا دواء.. لا شيء، إن ما تشهده غزة سيء للغاية”.

ولفت المتظاهر الهولندي إلى أن إسرائيل تعمل على السيطرة على غزة بشكل كامل، قائلا: “يريدون (الإسرائيليون) قتلهم، لأنهم لا يريدون مغادرة غزة، وبالنسبة إليهم أسهل طريقة قتل الغزيين جوعا”.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحجج بحركة حماس من أجل منع المساعدات الإنسانية عن سكان غزة.

وشدد فان دن برغ، على أن “الحصار الإسرائيلي متعمد”.

(الأناضول)