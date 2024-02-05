احتجاجات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة أوقفت حفل الجرامي

لوس أنجليس – «القدس العربي»: شهد حفل توزيع جوائز «الجرامي» الأشهر في عالم الموسيقى والغناء توقفا، بسبب احتجاجات بالآلاف أمام مقر الحفل في لوس أنجليس.

وندد المتظاهرون والناشطون من كافة الأطياف بإسرائيل وطالبوا الحف الفني بالضغط لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين العزل.

وتم نشر لقطات وفيديوهات عديدة من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج «شات داون فور بالستاين»، (اغلقها من أجل فلسطين).

وكانت صحيفة «فاريتي» الفنية، كتبت أن الحفل كان مهددا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين في الحفل، بسبب تلك الاحتجاجات الكثيفة المؤيدة لفلسطين.

بدورها دعت المغنية الأسكتلندية آني لينكوس إلى «وقف إطلاق النار»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز. واعتبرت وسائل إعلام غربية بن دعوة لينكوس (69 عاما) موجهة إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 4 أشهر. وفي ختام الحفل على مسرح «كريبتو أرينا»، دعت المغنية إلى وقف إطلاق النار في غزة. ورفعت لينكوس يديها اليسرى إلى السماء في ختام الحفل، وقالت: «فنانون من أجل وقف إطلاق النار والسلام في العالم».

وكان عدد من نجوم هوليوود عبروا وما زالوا، عن دعمهم القوي للفلسطينيين، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة قطاع غزة.

وتبدو مشاركات وتعليقات جيل الشباب في الولايات المتحدة ودول الغرب لصالح فلسطين مفاجئة، فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس/آذار الماضي أن مشاعر الشباب الأمريكيين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي من الأجيال الحديثة، بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ قد تغيرت خلال العقد الماضي، وتحولت من دعم إسرائيل إلى التعبير الآن عن المزيد من التعاطف تجاه الفلسطينيين.