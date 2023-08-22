احتجاجات مناهضة للنظام السوري تنتشر في جنوب البلاد- (فيديوهات)

بيروت: قال ناشطون ومراقبون إن حشوداً أطلقت هتافات مناهضة للنظام السوري، في نحو عشر بلدات وقرى بمحافظة السويداء جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي يتخذها النظام.

وذكر موقع (السويداء 24)، وهو منصة للناشطين تسعى إلى توفير تغطية إعلامية للمحافظة، أن الهتافات المطالبة بإسقاط النظام تعالت في مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء مركز المحافظة.

وحمل صبي في بلدة أخرى لافتة تتساءل عن سبب رفع سعر رقائق البطاطس، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

لقطة اليوم: إغلاق مقر فرقة حزب البعث في قرية الحريسة، شرقي السويداء، وترحيل لافتتها إلى مزابل القرية.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/RBOMS34aIy — السويداء 24 (@suwayda24) August 22, 2023

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار، الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع.

وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع، قبل 12 عاماً.

وظلت السويداء، التي يقطنها معظم دروز سوريا، تحت سيطرة النظام، منذ بداية الصراع، ونجت إلى حد بعيد من الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى.

ولا تزال المعارضة الصريحة للنظام نادرة في المناطق التي يسيطر عليها.

#شاهد: من بلدة ملح التي تشهد انتفاضة اليوم الثلاثاء، حرة من حرائر البلدة: نحنا مش جوعانين، ومطالبنا سياسية pic.twitter.com/WL8FIlXvwK — السويداء 24 (@suwayda24) August 22, 2023

واندلعت مسيرات مناهضة لنظام الأسد في المحافظة، الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب تطورات الحرب في سوريا، إن المسيرات امتدت على مدار أسبوع حتى الآن، لتشمل 11 مدينة وبلدة وقرية في المحافظة.

وأضاف المرصد أن جميع الدوائر الرسمية والمحلات التجارية تشهد إغلاقاً تاماً في عدة مناطق.

ولم يعلق النظام السوري علناً على الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، اليوم الثلاثاء، أن “المتظاهرين عطّلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز”.

(رويترز)