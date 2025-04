احتجاجا على الإبادة بغزة.. أمريكي يحرق نفسه قرب قنصلية إسرائيل ببوسطن- (فيديو)

نيويورك: أعلنت شرطة مدينة بوسطن الأمريكية، إضرام شخص النار بنفسه قرب القنصلية العامة الإسرائيلية بالمدينة احتجاجا على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وذكرت شرطة بوسطن في تصريح ، السبت، أن حادثة إضرام النار وقعت مساء الأربعاء بالمدينة.

وذكرت أن الشخص الذي أضرم النار في نفسه أصيب بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى ماساتشوستس، دون الكشف عن مصير الشخص فيما إذا فارق الحياة أم لا.

Matt Nelson, an anti-war activist, sets himself on fire outside Israeli consulate in #Boston

It is a third reported case since October of an American self-immolation to protest #Israel's genocide of besieged Palestinians in Gaza and US complicity

