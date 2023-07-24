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احتجاج جزائري رسمي على الإساءة للقرآن في السويد والدنمارك

منذ 10 دقائق

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الجزائر: استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، سفيرة الدانمارك والقائم بأعمال سفارة السويد لديها، لإبلاغهما باحتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لـ”تواصل حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف بكل من كوبنهاغن وستوكهولوم”.

ووصفت الخارجية الجزائرية في بيان لها هذه الحوادث بأنها أفعال غير أخلاقية وغير حضارية، وتطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم”، مؤكدة على أن “مثل هذه التصرفات، لا تمت بصلة لحرية التعبير. كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها”.

كما شددت على أنه “من غير اللائق أن يتخذ من هذه الحرية، ذريعة لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة”.

وجددت الجزائر مطالبتها ” للسلطات في البلدين، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الأعمال، التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف البيان “شددنا على أن مثل هذه التصرفات المدانة التي تتنافى وقيم التسامح، من شأنها أن تؤجج الكراهية وأن تغذي العنصرية ضد المسلمين”.

(د ب أ)

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