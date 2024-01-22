احتجاج على معرض عسكري بسبب إسرائيل في لندن- (صور)

لندن: شهدت لندن مظاهرة احتجاجا على “المعرض الدولي للمركبات المدرعة” بسبب مشاركة شركات تبيع مركبات عسكرية تستخدمها إسرائيل.

وتجمع مئات الأشخاص، الاثنين، في محيط ملعب تويكنهام لرياضة الرغبي في العاصمة البريطانية لندن، الذي يقام فيه المعرض.

كما انتقد المتظاهرون الاتحاد الإنكليزي للرغبي لاستضافة المعرض.

وردد المتظاهرون شعار “نخجل منكم” حيال الشركات المشاركة في المعرض، كما حملوا لافتات تقول إن بيع الأسلحة لإسرائيل تواطؤ في الجريمة.

ومشيرين إلى أن أرباح الشركات ملطخة بدماء الفلسطينيين، ردد المتظاهرون شعارات مثل “سترى نتنياهو فلسطين ستتحرر” و”نعم لليهودية لا للصهيونية”، و”استاد تويكنهام، لا يمكنك الاختباء، سنحاكمك بتهمة الإبادة الجماعية”.

وخلال الاحتجاج، تُركت كرات رغبي ملفوفة بأغطية بيضاء ملطخة باللون الأحمر أمام الملعب.

من ناحية أخرى، احتجت مجموعة تدعى “العمل الفلسطيني” على الاتحاد والمعرض من خلال إلقاء طلاء أحمر على بوابة مدخل ملعب تويكنهام.

كما كتب نشطاء “العمل الفلسطيني” شعار “غزة حرة” بالطلاء الأحمر على مدخل الملعب.

وذكرت المتظاهرة أنارا، التي لم ترغب في الكشف عن لقبها، أنها شاركت في الوقفة الاحتجاجية بسبب مقتل أكثر من 25 ألف مدني في غزة.

ولفتت إلى أنها هنا اليوم من أجل الآباء الفلسطينيين الذين رأت صورهم وهم يحاولون انتشال أطفالهم من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنها لا تستطيع فهم صمت الشركات المصنعة للمعدات العسكرية المشاركة في المعرض تجاه ما يحدث بغزة.

وأضافت “تم بتر أطراف الأطفال دون أي دواء أو تخدير، وهذا من أسوأ ما شاهدته على الإطلاق”.

وقالت أنارا: “حتى لو لم نكن فلسطينيين، يجب أن نكون مع الفلسطينيين”.

من جهتها المتظاهرة “سول” التي شاركت في الاحتجاج مرتدية قفازات مطلية باللون الأحمر، فقالت إن بيع المعدات العسكرية لإسرائيل “عمل همجي وغير إنساني”.

ولفتت إلى أنه من “العار” أن بعض الحكومات، مثل الحكومة البريطانية، لم تطالب بوقف إطلاق النار.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ”دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)