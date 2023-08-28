احتجاج في مينيسوتا الأمريكية يطالب بسحب استثمارات الولاية من شركات إسرائيلية

غزة- “القدس العربي”:

احتاجا على سياسات الاحتلال العنصرية، نظم نشطاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقفة تطالب بسحب استثمارات الأموال التقاعدية للولاية من شركات إسرائيلية، وشركات أسلحة تتعامل مع إسرائيل.

وذكر موقع “دولة فلسطين” أن عاصمة الولاية سانت بول، شهدت وقفة احتجاج في مبنى الكابيتول، لمطالبة الحاكم تيم فالز ومجلس الولاية للاستثمارات خلال اجتماعهم السنوي، بسحب جميع أموال الولاية من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتخلل الوقفة قيام المشاركين برفع الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين الفصل العنصري الإسرائيلي، وأخرى تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني.

والجدير ذكره أن هذه الولاية الأمريكية تستثمر أكثر من 800 مليون دولار من أموال صناديق التقاعد العامة، في الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مثل شركة لوكهيد مارتن للأسلحة، وشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز وغيرهما.

وقد قدم أعضاء من الحملة خلال الاجتماع شهادة عامة أمام الحضور ومنها الشهادة التي أشارت إلى أن الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين.

وقالت المعلمة آن كيرستيد، إن الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات “تربح من جرائم الحرب في فلسطين”.

وأضافت وفق ما ذكر موقع “دولة فلسطين” أنه في الوقت الذي ينخرط فيه معلمو مينيسوتا في تدريبات حول زيادة العدالة العرقية في مدارسنا ومجتمعاتنا، تقوم الولاية بدعم الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق السياسية أو الثقافية نفسها التي يتمتع بها اليهود، وقالت “لذا لا ينبغي استثمار معاشاتنا التقاعدية في شركات تستفيد من احتلال فلسطين”.

وأضافت “الفصل العنصري خطأ في الولايات المتحدة، وكان خطأً في جنوب أفريقيا، وهو خطأ في فلسطين”.

ويذكر أن حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في ذات الوقت سياسات الاحتلال العنصرية، تتصاعد بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى مؤخرا تنظيم فعاليات في الجامعات اشتملت على فضح سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، كما قررت اتحادات طلابية مقاطعة دولة الاحتلال، علاوة على خروج تظاهرات في شوارع مدن أمريكية رئيسة لمناصرة القضية الفلسطينية.

وقد فضحت منظمات حقوقية دولية إجراءات الاحتلال العنصرية، وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.