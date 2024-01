احتجاج نشطاء في نيويورك وواشنطن على الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن- (فيديوهات)

واشنطن: تجمع بضع عشرات من النشطاء المناهضين للحرب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وخارج البيت الأبيض في واشنطن، في وقت متأخر من أمس الخميس، احتجاجاً على القصف الأمريكي البريطاني لأهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وقالوا إن الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها لإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.

Protestors in Times Square New York City are now chanting "U.S., UK go to hell!” after the bombing in Yemen.

وردد المتظاهرون في تايمز سكوير شعارات مثل: “ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط”، و”ارفعوا أيديكم عن اليمن”، و”ارفعوا أيديكم عن غزة”.

ولوّح المتظاهرون بالقرب من البيت الأبيض بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا قصف اليمن”.

وتمثل الضربات في اليمن واحدة من أكثر العلامات وضوحاً حتى الآن على اتساع رقعة الحرب في غزة، منذ اندلاعها في أكتوبر تشرين الأول، رغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها قالوا، في بيان مشترك، إنه لا توجد نية لتصعيد التوترات.

