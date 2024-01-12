سياسة | دولي

احتجاج نشطاء في نيويورك وواشنطن على الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن- (فيديوهات)

منذ 15 دقيقة

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واشنطن: تجمع بضع عشرات من النشطاء المناهضين للحرب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وخارج البيت الأبيض في واشنطن، في وقت متأخر من أمس الخميس، احتجاجاً على القصف الأمريكي البريطاني لأهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وقالوا إن الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها لإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون في تايمز سكوير شعارات مثل: “ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط”، و”ارفعوا أيديكم عن اليمن”، و”ارفعوا أيديكم عن غزة”.

ولوّح المتظاهرون بالقرب من البيت الأبيض بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا قصف اليمن”.

وتمثل الضربات في اليمن واحدة من أكثر العلامات وضوحاً حتى الآن على اتساع رقعة الحرب في غزة، منذ اندلاعها في أكتوبر تشرين الأول، رغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها قالوا، في بيان مشترك، إنه لا توجد نية لتصعيد التوترات.

واستهدف الحوثيون المتحالفون من إيران، والذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن، سفناً تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أجبر شركات الشحن على تغيير مسار سفنها واتخاذ مسارات أطول.

ونظم احتجاجات، أمس الخميس، تحالف إيه.إن.إس.دبليو.إي.آر، وهي اختصار لعبارة، “تحركوا الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية” باللغة الإنكليزية.

وقالت حركة الحوثي، على منصة إكس، إنها تعتبر الضربات في اليمن “تصعيداً كبيراً” قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

وفجرت حرب غزة احتجاجات في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة، تشمل أماكن قريبة من المطارات والجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجليس، كما أدت إلى وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن بالقرب من مبنى الكونغرس.

(رويترز)

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