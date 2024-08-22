احتجاز المدون المثير للجدل أندرو تيت مجددا في رومانيا وسط تحقيق في الاتجار بالبشر

بوخارست: قالت السلطات الرومانية، اليوم الخميس، إنه قد تم احتجاز المدون الشهير، البريطاني- الأمريكي المثير للجدل، أندرو تيت، مجددا في رومانيا، بعد ساعات من مداهمة الشرطة لأربعة من ممتلكاته في بوخارست وحولها.

وذكرت وكالة أنباء “ميديافاكس” أنه قد تم استجواب تيت (37 عاما) وشقيقه تريستان (36 عاما)، الأربعاء، في مقر المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب.

وقال محامي الدفاع عنهما إنه من الممكن أن يتم احتجاز الأخوين، اللذين يخضعان للتحقيق بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الشابات في رومانيا، بشكل مبدئي لمدة تصل إلى 24 ساعة، قبل أن تقرر السلطات ما إذا كانت ستفرض عليهما الحبس الاحتياطي أو الإقامة الجبرية.

وكانت الشرطة قد داهمت أربعة من منازل الأخوين تيت، أمس الأربعاء.

(د ب أ)