سياسة | دولي

احتجاز سائح في تل أبيب ترك حقيبة بها مواد صنع قنابل مولوتوف أمام السفارة الأمريكية

19 - مايو - 2025

حجم الخط
0

تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، احتجاز سائح ترك حقيبة ظهر تحتوي على مواد لصنع قنابل مولوتوف، أمام مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.

ولم تكشف الشرطة عن جنسية الشاب البالغ من العمر 27 عاما، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المشتبه به سائح ألماني.

وقالت الشرطة إن الشاب اقترب من أفراد الأمن في وقت مبكر بعد الظهر، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية.

وأضافت أن الشاب بصق في وجه أحد أفراد الحراسة، وترك الحقيبة أمام مبنى السفارة.

وعثر خبراء المفرقعات في وقت لاحق على مواد قابلة للاشتعال وزجاجات بالحقيبة.

وتم تحديد مكان المشتبه به واعتقاله بعد بضع ساعات.

وتردد أن الشاب اعترف أثناء الاستجواب بأنه وضع الحقيبة أمام مبنى السفارة. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الشاب أبلغ الضباط أنه واجه الحراس “بدافع الغضب من الحكومة الأمريكية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نائبة جمهورية أمريكية: لا أريد أن أدفع ثمن “إبادة جماعية” في غزة- (تدوينة)
23 - أغسطس - 2025
إيهود باراك: ترامب لا يفهم بالحروب ونتنياهو ينجح بخداعه بينما يقود إسرائيل نحو الهاوية
21 - أغسطس - 2025
استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين
20 - أغسطس - 2025
روبيو يعلن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية.. ونتنياهو يشيد بالخطوة
20 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية