احتجاز سائح في تل أبيب ترك حقيبة بها مواد صنع قنابل مولوتوف أمام السفارة الأمريكية

تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، احتجاز سائح ترك حقيبة ظهر تحتوي على مواد لصنع قنابل مولوتوف، أمام مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.

ولم تكشف الشرطة عن جنسية الشاب البالغ من العمر 27 عاما، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المشتبه به سائح ألماني.

وقالت الشرطة إن الشاب اقترب من أفراد الأمن في وقت مبكر بعد الظهر، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية.

وأضافت أن الشاب بصق في وجه أحد أفراد الحراسة، وترك الحقيبة أمام مبنى السفارة.

وعثر خبراء المفرقعات في وقت لاحق على مواد قابلة للاشتعال وزجاجات بالحقيبة.

وتم تحديد مكان المشتبه به واعتقاله بعد بضع ساعات.

وتردد أن الشاب اعترف أثناء الاستجواب بأنه وضع الحقيبة أمام مبنى السفارة. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الشاب أبلغ الضباط أنه واجه الحراس “بدافع الغضب من الحكومة الأمريكية”.

(د ب أ)