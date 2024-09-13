احتجاز سوري في ولاية بافاريا بتهمة التخطيط لهجوم على جنود ألمان

قوات من الشرطة تنتشر في محيط موقع إطلاق النار قرب مركز توثيق تاريخ الاشتراكية الوطنية في ميونخ، 5 سبتمبر 2024- ا ف ب

هوف/ميونيخ: ألقى محققون في ولاية بافاريا الألمانية القبض على شخص سوري (27 عاماً) بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود في الجيش الألماني في منطقة أوبرفرانكن، حسبما أعلن الادعاء العام في ميونيخ، اليوم الجمعة.

وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في أن المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين خلال استراحة الغداء الخاصة بهم في وسط مدينة هوف. وكان المشتبه به قد اشترى بالفعل تلك الأسلحة.

ويفترض المحققون أن المتهم يتبنى أيديولوجية إسلامية متطرفة، وكان يهدف من الهجوم إلى زعزعة استقرار السكان، وإحداث ضجة.

ووفقاً للبيانات، يواجه السوري اتهامات بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرّض الدولة للخطر.

ومع ذلك، فإن افتراض البراءة يظل سارياً حتى إثبات الإدانة النهائية.

(د ب أ)