احتجاز سوري في ولاية بافاريا بتهمة التخطيط لهجوم على جنود ألمان

هوف/ميونيخ: ألقى محققون في ولاية بافاريا الألمانية القبض على شخص سوري (27 عاماً) بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود في الجيش الألماني في منطقة أوبرفرانكن، حسبما أعلن الادعاء العام في ميونيخ، اليوم الجمعة.
وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في أن المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين خلال استراحة الغداء الخاصة بهم في وسط مدينة هوف. وكان المشتبه به قد اشترى بالفعل تلك الأسلحة.
ويفترض المحققون أن المتهم يتبنى أيديولوجية إسلامية متطرفة، وكان يهدف من الهجوم إلى زعزعة استقرار السكان، وإحداث ضجة.
ووفقاً للبيانات، يواجه السوري اتهامات بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرّض الدولة للخطر.
ومع ذلك، فإن افتراض البراءة يظل سارياً حتى إثبات الإدانة النهائية.
(د ب أ)
المانيا النازية في وضع لا تحسد عليه بعد أن ورطتها الخونة الغبيه التي يقودها مجموعة من السذج المغفلين في حرب لا ناقة لهم فيها ولأ جمل ولذلك أوكلوا احفاد الجيستابو ومخلفات الشتازي بان يخلقوا مبررًا لاقناع ألشعب الالماني بان دعم اليهود الذين قتلهم أجدادهم بدون سبب كأن قرار صحيحًا
المشكلة ان هناك الكثير من الالمان يتحدثون عن غباء هذه الحكومة ويستهزؤن بها كلما خرجت بارهابي مزعوم جديد
اعتقد انه كلما طالت الحرب سنرى الكثير من الارهابيين ميد ان جيرماني
“المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين”
فيلم آخر من النوع الرديئ ( Low budget movie) .
و اللافت في هذا الفيلم أيضا غياب الممثل داعش ، يبدو أنه متروك لفيلم أضخم.
على ألمانيا و فرنسا ان يكفا عن صناعة مثل هذه الأفلام لأنها لم تعد تقنع أحدا ، و باتت تعطي فكرة عن الانخراط في مشروع صهيون.
لماذا يستهدف متطرف جنودا المان ؟ لا أعلم.