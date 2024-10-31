احتجاز طالب دكتوراة فرنسي في تونس بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

باريس: قال فنسنت جيسير مدير أحد مختبرات البحوث في فرنسا، إن السلطات التونسية احتجزت قبل 12 يوما طالب الدكتوراة الفرنسي فيكتور ديبون الذي يعمل في المختبر، بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، وإن السلطات الفرنسية تحاول التفاوض بشأن إطلاق سراحه.

وأفاد إدوارد ماتالون الذي يعمل أمين مكتبة ويقيم في باريس، وهو أحد أصدقاء ديبون (27 عاما)، بأن طالب الدراسات العليا الفرنسي ألقي القبض عليه قبل منتصف الليل يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمنزله في إحدى ضواحي تونس مع ثلاثة من الأصدقاء كانوا يزورونه من فرنسا.

وأضاف ماتالون أنه شخصيا أطلق سراحه في اليوم ذاته بعد استجوابه.

وقال جيسير مدير المعهد الفرنسي لبحوث ودراسات العالمين العربي والإسلامي في جامعة إيكس- مارسيليا “هذا اعتداء على الحرية الأكاديمية”.

ولم يتسن الوصول إلى السلطات التونسية حتى الآن للتعليق، كما لم تردّ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية على طلب للتعليق.

وتتناول أطروحة دكتوراة ديبون، التي بدأها في عام 2022، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية التونسية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

(رويترز)