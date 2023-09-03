سياسة | دولي

 احتجاز قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز في قبرص بموجب أمر روماني

منذ ساعة واحدة

محكمة في قبرص- أرشيف

حجم الخط
0

القدس: قال متحدث باسم قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز، اليوم الأحد، إن قبرص ألقت القبض على شتاينميتز بموجب أمر احتجاز أصدرتْه رومانيا.

وذكر بيان للمتحدث أنه تم احتجاز شتاينميتز، يوم الخميس، “لدى وصوله إلى مطار لارنكا، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السلطات الرومانية، والتي أُلغيت بالفعل في دول أوروبية مختلفة من بينها اليونان وإيطاليا”.

 (رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أكثر من 100 مصاب في اشتباكات بين طالبي لجوء إرتريين والشرطة بتل أبيب- (صور وفيديو)
منذ 24 ساعة
بعد 30 سنة على اتفاقيات أوسلو: ضرورة إعداد البدائل عن السلطة الوطنية استعدادا لمرحلة ما بعد عباس
1 - سبتمبر - 2023
دوافع دينية وتجارية وراء فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس
1 - سبتمبر - 2023
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيلي بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين
1 - سبتمبر - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية