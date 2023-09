 احتجاز قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز في قبرص بموجب أمر روماني

القدس: قال متحدث باسم قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز، اليوم الأحد، إن قبرص ألقت القبض على شتاينميتز بموجب أمر احتجاز أصدرتْه رومانيا.

وذكر بيان للمتحدث أنه تم احتجاز شتاينميتز، يوم الخميس، “لدى وصوله إلى مطار لارنكا، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السلطات الرومانية، والتي أُلغيت بالفعل في دول أوروبية مختلفة من بينها اليونان وإيطاليا”.

(رويترز)

