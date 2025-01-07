احتجاز مهاجرين لطلب فديات يثير صدمة بشأن تجارة الرقيق في ليبيا

تونس: أثارت صور متداولة عن احتجاز مهاجرين في معتقل بمدينة الكفرة بجنوب شرق ليبيا، لطلب فديات من أهاليهم، صدمة بشأن تجارة الرقيق الحديثة في ليبيا.

وتصدرت صورة نعيمة جمال البالغة من العمر 20 عاما من مدينة أوروميا بأثيوبيا، وهي مقيدة بحبل ومعصوبة الفم، مواقع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا في بلدها.

ويظهر في الصورة خلفها قرابة 50 من المهاجرين، جالسين على الأرض برؤوس مخفية بين أرجلهم.

ووفق المعلومات التي نشرت مع الصورة ونقلتها منظمة “ميديتيرانيا سايفينغ هيومن”، اختطفت نعيمة بعد وقت قصير من وصولها إلى ليبيا في مايو/أيار عام 2024. وتطالب عصابة من تجار البشر في الكفرة اليوم بفدية تعادل ستة آلاف دولار أمريكي من عائلتها مقابل إطلاق سراحها.

وقالت المنظمة إن العصابة أرسلت مقطع فيديو يظهر نعيمة وهي تتعرض للتعذيب مع تهديدات قاسية مطالبة بدفع الفدية.

وتعد الواقعة أحدث عمليات الخطف والاتجار بالبشر المتكررة في ليبيا على مدى السنوات الأخيرة، ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011.

وتمثل ليبيا قبلة للآلاف من المهاجرين اليائسين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرغبون في الوصول إلى السواحل الأوروبية هربا من الفقر والصراعات، وهناك يقع كثير منهم فريسة لجشع المهربين.

وبينما يظل مصير نعيمة والضحايا الخمسين الآخرين في الكفرة غير مؤكد، تنقل المنظمة في الرسالة عبر موقعها: “يمارس المتاجرون نشاطهم علانية، بفضل الإفلات من العقاب وتواطؤ الأنظمة التي تغض الطرف عن هذا الرعب”.

وتابعت: “لا تزال تجارة الرقيق مستمرة بصوت عال ودون انقطاع”.

حملة ضد مهربي الوقود والبشر

في السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا الاثنين، إطلاق حملة عسكرية في مناطق تقع غرب العاصمة طرابلس تستهدف مواقع يسيطر عليها مهربون للوقود والمخدرات والبشر.

وقالت الحكومة إن فرقة من “منطقة الساحل الغربي العسكرية” تواصل عملياتها الرامية إلى تدمير مراكز الجريمة والتهريب.

وأضافت في بيان: “استهدفت سلسلة من الغارات الجوية (بطائرات مسيّرة) ودمرت مواقع تهريب الوقود” في مدينة الزاوية، ولم ترد معلومات رسمية عن خسائر بشرية محتملة.

وظهرت في مقطع صورته هذه القوة شاحنة دفع رباعي تقتحم مداخل متاجر ومستودعات.

كما تم تدمير منازل تبدو مهجورة في هذه العملية التي بدأت في الزاوية ولكنها تشمل المنطقة الغربية بأكملها.

وأظهرت مشاهد أخرى دبابات وشاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وهي تجوب مدينة الزاوية.

تقع الزاوية على بعد 45 كيلومترا غرب طرابلس، وتضم إحدى مصافي النفط الرئيسية في ليبيا، وتشهد معارك متكررة دامية بين مجموعات مسلحة متنافسة، كما تعرف بالاتجار في السلع المهربة والمخدرات وتهريب الوقود إلى تونس التي تبعد عنها حوالى مئة كيلومتر غربا.

وكانت قيادة “منطقة الساحل الغربي العسكرية” دعت المواطنين إلى “الابتعاد عن المواقع التي تم استهدافها خلال الضربات الجوية الدقيقة، حفاظا على أمنهم نظرا لاحتمال وجود عبوات ناسفة في تلك المناطق”.

(وكالات)