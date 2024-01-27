احتدام المعارك في جنوب غزة وسقوط أمطار غزيرة على النازحين في الشمال

الدوحة- غزة: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية السبت حملتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في خان يونس بجنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه النازحون الفلسطينيون الذين لجأوا لشمال الجيب المدمر من سوء الأحوال الجوية.

وأفاد سكان بإطلاق نار كثيف من الجو والدبابات في أنحاء خان يونس، وهي المنطقة التي أصبحت محور الهجوم البري الإسرائيلي على حماس، وحول مستشفيين رئيسيين هناك.

وأكدت حركة “حماس” أن مقاتليها أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على دبابة إسرائيلية في جنوب غرب خان يونس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 11 مسلحا على الأقل كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من القوات وآخرين يطلقون أعيرة من بنادق وقذائف صاروخية على جنود في خان يونس.

وأشارت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وأطلقوا صواريخ على إسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارات الإسرائيلية أصابت محيط مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وهو أكبر منشأة طبية عاملة في الجنوب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن القصف الإسرائيلي يهدد الرعاية الصحية ويعرض حياة الأطباء والمرضى والنازحين للخطر.

وفي حكم صدر الجمعة، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف لإطلاق النار لكنها طالبت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحقا إن الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس ستستمر.

وفي مدينة رفح الجنوبية، قالت زينب خليل (57 عاما) التي نزحت مع أسرتها عدة مرات حتى وصلت إلى مأوى على مقربة من الحدود مع مصر إن حكم محكمة العدل الدولية مهم ولكنه ليس كافيا. وأضافت “نريد هدنة”.

وشنت إسرائيل هجوما على غزة جوا وبحرا وبرا بعد أن اقتحم مسلحون من حركة حماس مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 253 آخرين وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة السبت أن نحو 26257 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 65 ألفا حتى الآن، من بينهم 174 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ونزح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وذكر مسلحون من حركة المقاومة “حماس” وسكان أن قتالا وقع اليوم السبت في المناطق الوسطى والشمالية من القطاع، حيث غمرت الأمطار الغزيرة خيام النازحين مما أجبر البعض على البحث عن مأوى بديل في منتصف الليل.

وفي رفح حيث يحتمي الآن أكثر من نصف سكان غزة في ملاجئ وخيام، قالت وزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص في منزل هناك.

ولم يتضح حتى الآن أسماء الضحايا ولم يصدر تعليق بعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

(رويترز)