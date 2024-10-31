سياسة | عربي | فلسطين

احتراق أدوية ومستلزمات طبية بسبب قصف إسرائيلي لمستشفى كمال عدوان- (فيديو)

31 - أكتوبر - 2024

غزة: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل خمسة  أيام من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية إعلانها “توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان”.

ووفق المصادر، “توغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة”.

(د ب أ)

