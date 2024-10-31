احتراق أدوية ومستلزمات طبية بسبب قصف إسرائيلي لمستشفى كمال عدوان- (فيديو)

غزة: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل خمسة أيام من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية إعلانها “توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان”.

ووفق المصادر، “توغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة”.

صور تُظهر احتراق مخزون الأدوية المتبقي في مستشفى كمال عدوان بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثالث في المستشفى#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/X4MScfr8Vu — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2024

الأوضاع داخل مستشفى كمال عدوان.

مصابون من العاملين في مستشفى كمال عدوان نتيجة القصف المتواصل على المستشفى قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محطة التحلية الخاصة بقسم غسيل الكلي قسم الهندسةو الصيانة و خزانات المياه في داخل مستشفى كمال عدوان طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف الطابق… pic.twitter.com/BhvlJmuZUW — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 31, 2024

(د ب أ)