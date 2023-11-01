احتفاء صامت في الجزائر بذكرى ثورة نوفمبر تضامنا مع غزة.. والرئيس تبون: ندعم فلسطين قولا وفعلا

الجزائر- “القدس العربي”:

رغم أن ذكرى أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1954 تعد أكبر حدث وطني سنويا في الجزائر، إلا أن سلطات البلاد قررت إلغاء كل الاحتفالات الصاخبة والاكتفاء فقط بالرمزيات المعبرة، تضامنا مع أهل غزة الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي الغاشم.

واكتفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالوقوف دقيقة صمت بمقام الشهيد في العاصمة حيث نصب الجندي المجهول، ثم وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية، وقام في نشاط رمزي بعد ذلك بتدشين مستشفى في العاصمة.

وفي الرسالة التي وجهها تبون بالمناسبة، حرص على تخصيص حيز واسع لفلسطين، مشيرا إلى أن “إحياء هذه الذكرى الخالدة يتزامن مع “التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه السافر على الشعب الفلسطيني”.

وأكد تبون أن “الجزائر كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني قولا وفعلا”. وذكر أن بلاده في الوقت الذي تجدد فيه دعوتها لكل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى “إحداث استفاقة عاجلة لضمير المجتمع الدولي ووقف العدوان المتعجرف على الأطفال والنساء والشيوخ”، تؤكد “ثبات موقفها المعبر عن الوفاء لتاريخنا المجيد ولرسالة نوفمبر الخالدة في نصرة الحق والتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتضامن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة”.

ودعا تبون باسم الجزائر “كل الضمائر الحية والإرادات الصادقة النزيهة إلى ردع الجريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال على مرأى من العالم”.

وحول معاني ذكرى نوفمبر، قال تبون إن هذه المناسبة “تجعلنا نستشعر على الدوام ثقل المسؤولية وقداسة الأمانة، ومن ذلك نستمد الإرادة القوية للوصول بفضل تجند المواطنات والمواطنين إلى أهدافنا الاستراتيجية التي حرصنا وسنظل نحرص على الاحتكام فيها إلى الحقائق في الميدان”.

وأكد أن هذا المسعى يجري تحقيقه “بعيدا عن سقطات منابر البهتان والمزايدة وعن الصخب الدعائي الصادر عن المصطفين في طوابير المعادين لبلادنا الغالية، وهي تستشرف بكل عزم وثبات عهد النماء والخير، وفاء لما سطره شهداؤنا الأبطال”.

وأضاف أنه في “هذا اليوم التاريخي العظيم “نستذكر، وباعتزاز، التضحيات التي بذلها الشعب الجزائري إبان الكفاح المسلح ضد هيمنة استعمار استيطاني كانت عقيدته البقاء الأبدي على أرضنا الطاهرة قبل أن يدحضها الثوار الأحرار الذين اعتنقوا الجهاد ورسموا في الفاتح من نوفمبر 1954 طريق الأبطال الشجعان إلى النصر أو الاستشهاد”.

ولأن الجزائريين أصبحوا منغمسين تماما مع الأحداث في فلسطين، ضُبط إيقاع إحياء الذكرى التاسعة والستين لذكرى الفاتح نوفمبر، هذه السنة على ما يجري هناك من مآس، حيث توجد تقاطعات كبيرة بين الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي التي اندلعت في هذا التاريخ، وبين الانتفاضة الفلسطينية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ببسالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد عملية طوفان الأقصى التي كانت بمثابة الشرارة لإعادة الروح للمقاومة الفلسطينية.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني في تدوينة له بالمناسبة إن “رسالة نوفمبر في التحرر والانعتاق ستظل رسالة إنسانية، ومن خلالها، ننظر في حزب جبهة التحرير الوطني، إلى القضايا التحررية العادلة، كما هي قضية الشعب الفلسطيني الذي يخوض اليوم معركة البقاء والكرامة، ويتعرض في سبيل ذلك إلى واحدة من أبشع مجازر التاريخ، في ظل تواطؤ دولي مفضوح”.

وأبرز أن موقف حزب جبهة التحرير الوطني المتماهي تماما مع موقف الدولة الجزائرية، والمعبر عنه بكل قوة ووضوح من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، يظل راسخا وثابتا في نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن “ليلة الفاتح من نوفمبر ستظل مناسبة عزيزة على قلوب عموم الجزائريين، الذين يستعيدون مآثر أبطال جبهة التحرير الوطني قبل تسعة وستين عاما الذين قرروا إطلاق شرارة أعظم ثورة في القرن العشرين، بل في التاريخ الإنساني برمته، من خلال عمل مسلح انطلق من مختلف شعاب الجزائر، مرفقا ببيان سيبقى مرجعيا لكل الجزائريين”.

ولفت إلى هذه الذكرى التي كرست مبدأ حق الشعوب في التحرر وأن للحرية الحمراء باب بكل يد مخضبة يدق، ورسخت مبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فبثت في الجزائريين اليقين كما قال شاعر الثورة وبثته كذلك في نفوس كل الشعوب المستضعفة المنافحة عن حقها في التحرر.

وفي نفس المعنى، كتب المدون إبراهيم هواري عن عبثية من يحاولون وقف مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرر بسبب وقوع الضحايا. وقال: “لقد قتلت فرنسا في 8 مايو 1945 أكثر من 45 ألف جزائري في بضعة أيام، وقتلت في انتفاضة 20 أوت 1955 أكثر من 12 ألف جزائري كذلك، ومجموع الشهداء في 7 سنوات هو مليون ونصف المليون شهيد، وفي 130 سنة يتحدث المؤرخون عن أكثر من 7 مليون شهيد”.

وأضاف: “لم يكن للجزائريين لا طيران ولا أسلحة متطورة ولا دبابات ولا سيارات ولا شاحنات، وإنما فقط أدوات ووسائل بسيطة للحياة اليومية يصارعون بها أعتى قوة عسكرية في ذلك الوقت، ووراءها الحلف الأطلسي وأوروبا بالكامل من أجل الإبقاء على أرض الجزائر فرنسية للأبد، مثلما يحدث اليوم بين فلسطين والكيان الصهيوني وخلفه تأييد ودعم كل الغرب”.

وتابع يقول: “لم تكن الأرقام هي ميزان الربح والخسارة، وإنما تحولت هذه الأرقام إلى ثمن يستحق أن يفتخر به كل جزائري ويمرغ أنف كل فرنسي إلى الأبد، رحلت أوروبا وجيوشها وحكوماتها وبقيت أرض الجزائر مسلمة إلى الأبد”.

وفي نفس السياق، نظمت الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب، وقفة تضامنية مع نضال وصمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني المتواصل بالأراضي الفلسطينية المحتلة تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة الجزائرية.

ووجّه الشباب والطلاب الأفارقة خلال الوقفة، نداء للأمم المتحدة، لكي تتصرف بكل مسؤولية وضمير وفقا لميثاق الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار، من أجل وقف العدوان والاحتلال الصهيوني الإجرامي غير المشروع لفلسطين، متحديا كل القوانين والأعراف الدولية، والمجتمع الدولي بممارسات غير أخلاقية وغير إنسانية.

ورحب سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، بهذه “المبادرة النبيلة ونضال الشباب والطلبة الأفارقة الذين ترجموا بصدق، التضامن الإفريقي ورفض لكل أشكال الاستعمار الصهيوني”، مجددا حق الشعب الفلسطيني وشرعية مقاومته لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”.