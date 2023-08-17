احتفالات بإطلاق آمر «اللواء 444» الذي تسبب اعتقاله باشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وسط دعوات دولية ومحلية لتفعيل العملية السياسية

طرابلس – «القدس العربي»: أطلق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة مساء الأربعاء بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس استمرت يومين، حيث وصل حمزة منتصف ليل الأربعاء – فجر الخميس، إلى مقر معسكر التكبالي في العاصمة الليبية طرابلس، وهو مقره العسكري الرئيسي، وسط احتفالات واسعة من قبل أفراد اللواء.

وجاء الإفراج عن حمزة بعد يومين من اعتقاله وفقاً لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار ورجوع الفصائل المشاركة في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية على مدى اليومين الماضيين إلى ثكناتها، وفقاً لمصادر متطابقة حكومية من طرابلس.

وجرى الاتفاق وفقاً لمصادر خاصة لـ”القدس العربي” حول النقاط الأساسية لشروط إنهاء النزاع التي توصل إليها اجتماع الدبيبة مع عدد من قادة المجموعات المسلحة، مساء الأربعاء.

وقالت إن هذه الشروط تتمثل في إنهاء الخلافات القائمة بين قادة جهاز الردع واللواء 444 قتال، والبدء على الفور في إخلاء تمركزاتهما في منطقتي الفرناج وعين زارة ورجوع قواتهما إلى ثكناتها، وإطلاق كافة الأسرى من الطرفين.

وجرى الاتفاق على تأجيل خضوع حمزة للتحقيق والإفراج عنه لتخفيف حدة التوتر والتصعيد العسكري الحاصل في العاصمة.

وتداول ناشطون ومنصات محلية ليبية مقاطع فيديو أظهرت وصول آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر معسكر التكبالي في العاصمة طرابلس بعد الإفراج عليه وفقاً لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من قادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وعلى إثر إطلاق سراحه، أظهرت مقاطع فيديو أخرى بثها ناشطون تجمع عناصر اللواء أمام المعسكر وخارجه فضلاً عن مواطنين وسط مظاهر فرح واحتفالات واسعة تضمنت إطلاق أعيرة نارية في الهواء فضلاً عن استخدام الألعاب النارية .

وقبل ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة التوسط بين طرفي الاقتتال التي اندلعت مؤخرًا في طرابلس بين قوة الردع الخاصة واللواء 444 قتال، قائلاً: “اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة”.

جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرتها صفحة الحكومة على فيسبوك خلال استقباله الأربعاء أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربعة، وهو أول تعليق علني من الدبيبة منذ بداية الأحداث مساء الإثنين.

وحذر، في كلمة جاءت مطوَّلة ومرتجلة وغير مترابطة، من أن الحكومة ستتخذ إجراءات وصفها بالصارمة في حق من لم يمتثل لوقف إطلاق النار، متابعًا أن “منْ يتسبب في موت أرواح ليس مناسبًا أن يكون مسؤولاً، وأنا على رأسهم”.

واعتبر أن الخلاف بين محمود حمزة (آمر اللواء 444 قتال) وعبد الرؤوف كارة (آمر جهاز قوة الردع) غير صحي وغير طبيعي، مشددًا على أن العمل لا بد ألا يتكرر بشكل أو بآخر.. لن نسكت حتى ننهي هذه الأمور، وما حدث لن يمر مرور الكرام.

وتحدث عن قتلى الاشتباكات الأخيرة وفقدان الأسر لذويهم، متابعاً: “نموت دفاعاً عن الوطن وعن الشرف والدين، لكن لا نتقاتل من أجل السلطة أو منصب أو الشيخ فلان”. وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير 12 جريحاً للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من أمس الخميس، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وتكفل المركز بنقل جريحين آخرين الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 55 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، حسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

وتصاعدت المطالبات المحلية والدولية بوضع حد للاقتتال والتدهور في الأوضاع الأمنية الذي تعيشه العاصمة طرابلس، حيث دعت تنسيقية الأحزاب السياسية، الأربعاء، إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي لضمان عدم تكرار الاقتتال، مؤكدة أن الاقتتال الذي يندلع من حين لآخر في العاصمة طرابلس ما هو إلا تعبير عنيف عن حالة الغموض الذي تشهده البلاد، بما تحمله من تفكك مؤسساتها، ونهب ثرواتها. وشددت التنسيقية، في بيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء، معربة عن بالغ قلقها بشأن تداعيات الأعمال المسلحة التي اندلعت في طرابلس، ومحذرة من عواقبها على أمن واستقرار الوطن.

كما حذرت تنسيقة الأحزاب من خطورة استمرار حالة الغموض التي تعانيها البلاد، بما تحمله من تفكك في مؤسسات الدولة، وعبث في مواردها، وتوسّع ظاهرة الفساد.

وشجب البيان الاقتتال والأعمال العدائية التي تروع المدنيين وتضر بأرواح وممتلكات الليبيين، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أعرب الاتحاد الإفريقي، الخميس، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع الأمني في طرابلس، داعياً إلى وقف فوري للاقتتال، وأكد أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية.

وقالت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن رئيسها موسى فقي محمد يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى.

وحض فقي كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية، ذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

كما اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين والثلاثاء تمثل تذكيراً حياً بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.

وأكد، في بيان أصدره الأربعاء حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام وقلق كبيرين أحداث العنف الأخيرة في ليبيا .