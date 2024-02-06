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احتفالات تعم شوارع الأردن بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس أمم آسيا- (فيديو)

منذ 13 دقيقة

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“القدس العربي”: خرجت الجماهير الأردنية الى شوارع العاصمة عمان وباقي المحافظات احتفالآ بتأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتأهل منتخب النشامى لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 / صفر اليوم الثلاثاء.

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