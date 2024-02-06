احتفالات تعم شوارع الأردن بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس أمم آسيا- (فيديو)

“القدس العربي”: خرجت الجماهير الأردنية الى شوارع العاصمة عمان وباقي المحافظات احتفالآ بتأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم.
وتأهل منتخب النشامى لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 / صفر اليوم الثلاثاء.
شاهد | احتفالات تعم شوارع الأردن بتأهل النشامى إلى نهائي كأس آسيا #النشامى #كأس_آسيا #هنا_المملكة pic.twitter.com/aJIoueo06v
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 6, 2024
شاهد | #ولي_العهد يشارك الأردنيين احتفالاتهم في شوارع العاصمة عمّان بمناسبة تأهل #النشامى إلى نهائي #كأس_آسيا 2023 #الأردن #الأمير_الحسين #هنا_المملكة pic.twitter.com/a706f19YBs
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 6, 2024