احتفالا بسقوط نظام الأسد.. مباراة ودية في إدلب السورية- (صور)

إسطنبول: ضمن مظاهر الاحتفال بسقوط نظام الأسد، أُقيمت يوم الجمعة، مباراة ودية في ملعب إدلب شمال غربي سوريا بين ناديي أميّة والحرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية: “فرحا بانتصار الثورة السورية وفي أجواء حماسية… مباراة ودية بين ناديي أميّة والحرية على أرض ملعب إدلب البلدي انتهت بالتعادل 1-1”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)