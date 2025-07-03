احتفل بزفافه قبل أيام.. وفاة ديوغو جوتا نجم البرتغال وليفربول في حادث سير مروع

مدريد: في خبر صادم لعشاق كرة القدم، قالت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس، إن ديوغو جوتا مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي، توفي في حادث سيارة بإسبانيا عن عمر يناهز 28 عامًا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وأكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.

وكان جوتا قبل احتفل بزفافه قبل 11 يوما، وتحديدا في 22 يونيو/ حزيران 2025، حيث نشر صورا من الحفل على حسابه في منصة “إكس”.