“احتكاك” بين قوة إسرائيلية ودورية شرطة فلسطينية في بيت لحم- (شاهد)

بيت لحم: أظهر مقطع فيديو، الخميس، احتكاكاً بين قوة إسرائيلية ودورية للشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر الفيديو قوة إسرائيلية اقتحمت شارعَ وساحة المهد وسط بيت لحم بالتزامن، مع وجود دورية فلسطينية، الأمر الذي أسفر عن وقوع تلاسن وتدافع بين أحد أفراد الشرطة وجندي إسرائيلي.

ولم يصدر على الفور بيان من أي طرف حول الحادثة.

#شاهد | مشادة كلامية بين عناصر الشرطة في بيت لحم وجنود الاحتــ.ــلال الذين اقتــحموا المدينة pic.twitter.com/xKGh43XMc9 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 25, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نفّذ، صباح الخميس، مداهمة محال ومنازل فلسطينية وسط بيت لحم بالضفة الغربية.

وأشار الشهود إلى أن العملية استمرت نحو ساعة.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً فلسطينية تقع تحت السيطرة الفلسطينية، تنسحب على إثرها أجهزة الأمن الفلسطينية من الشوارع إلى مقراتها الأمنية.

وحتى الآن لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي أو فلسطيني حول الحادثة.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة واعتقال الآلاف.

(الأناضول)