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احتياطات مصر الأجنبية تكسر مستوى 35 مليار دولار بنهاية أكتوبر

منذ 17 دقيقة

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القاهرة: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 35.102 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر المركزي المصري في بيان، أن احتياطاته الأجنبية صعدت من 34.97 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول السابق له، أي أن الاحتياطات صعدت بـ132 مليون دولار في أكتوبر.

ورغم الارتفاع في احتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، ما دفعها في مارس/ آذار الماضي، إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.

وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022)، بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.

وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.

(الأناضول)

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