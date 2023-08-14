احتياطي العملة الأجنبية لتونس يفوق 7.6 مليار دولار

تونس: بلغ احتياطي العملة الأجنبية لتونس 7.69 مليار دولار أمريكي، وفق آخر تحديث للبنك المركزي التونسي نُشر اليوم الاثنين.

ويسمح المخزون الحالي للعملة بـ103 يوم من عمليات التوريد، ليحافظ بذلك على استقراره فوق عتبة الـ100 يوم من التوريد للشهر الثالث على التوالي.

وكان مخزون العملة وصل إلى أدنى مستوى له هذا العام في شهر نيسان/أبريل الماضي ،ليسمح آنذاك بتغطية 93 يوما من التوريد.

(د ب أ)