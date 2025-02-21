اختتام قمة عربية مصغرة في السعودية بحثا عن خطة مضادة لطرح ترامب بشأن غزة

الرياض: عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة “غير رسمية” في السعودية، الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأكّد مصدر مقرب من الحكومة السعودية أنّ القمة “انعقدت واختتمت بعد ظهر اليوم” الجمعة، مشيرا إلى “غياب” سلطنة عمان عنها.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن الاجتماع.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية صورة للمشاركين في القمة التي عقدت في الرياض، من دون أن تحدد مكانها أو جدول أعمالها.

وأظهرت الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة الى رئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

لقاء ودي أخوي في الرياض يجمع #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك الأردن ورئيس مصر#الإخبارية pic.twitter.com/sfQqNZokn8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2025

وذكر الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني التقى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن، والرئيس المصري، في اللقاء التشاوري الأخوي الذي عقد في مدينة الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

سمو الأمير المفدى يلتقي إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في اللقاء التشاوري الأخوي الذي عقد في مدينة الرياض بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد… pic.twitter.com/f9WA9hqEKI — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 21, 2025

وذكرت الرئاسة المصرية أنّ السيسي غادر الرياض بعد “مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية”.

وكانت السعودية سعت إلى خفض سقف التوقعات بتأكيدها، الخميس، أن الاجتماع هو “لقاء أخوي غير رسمي”، وقراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستقعد في مصر في الرابع من آذار/مارس.

وقبيل الاجتماع، جرى الحديث عن خلافات قد تشوب القمة حول من سيحكم غزة ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر جراء الحرب، إلا أنها اكتست أهمية لكونها تعكس إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين في لحظة يقدم ترامب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.

وأثار ترامب ذهولا عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية أفاد بأنّ القادة سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”، موضحا أنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية”.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قال الأسبوع الماضي لصحافيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم ردّا على خطة ترامب، مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

ولم تعلن القاهرة بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدّث عن خطة من “ثلاث مراحل تنفّذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات”.

وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره في القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أنّ “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر” وتتضمن إزالة الركام وتوفير منازل متنقلة للسكان مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية.

وأضاف “المرحلة الثانية (…) تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.

تتضمن المرحلة الثالثة، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة”.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.

وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة، بالإضافة إلى مسألة شائكة جدا ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

(وكالات)