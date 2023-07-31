اختتام مباحثات أفغانية- أمريكية في الدوحة

الدوحة: اختتم الوفدان الأمريكي والأفغاني، الإثنين، مباحثاتهما في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية المؤقتة أن “المحادثات التي استمرت يومين على مستوى الوفود اختتمت الإثنين”.

وناقش الوفدان العديد من القضايا الشائكة بين الجانبين المتحاربين السابقين، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان والقائمة السوداء للعديد من قادة حركة “طالبان”.

وضم الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية المؤقت مولوي أمير خان متقي، ممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان ومسؤولين في السفارة الأفغانية.

بينما ترأس الوفد الأمريكي المكون من 15 عضوا توماس ويست ممثل واشنطن الخاص لأفغانستان.

وقال البيان لقد “تمت مناقشة بناء الثقة بين الجانبين، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإزالة القائمة السوداء والعقوبات الأمريكية، وتحرير الودائع المصرفية في أفغانستان ، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان، ومكافحة المخدرات وحقوق الإنسان”.

وجدد الجانب الأفغاني تأكيده على ضرورة بناء الثقة لإزالة “القائمة السوداء” وفتح احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من بناء اقتصادهم بدون مساعدات خارجية.

كما تم أيضا مناقشة المساعدات الإنسانية والسفر المجاني إلى أفغانستان والخدمات القنصلية التي تصل إلى الأفغان في أي مكان في العالم، حسب البيان نفسه.

يُذكر أن حركة طالبان سيطرت على مقاليد الأمور في أفغانستان، منتصف أغسطس/ آب 2021، وذلك بعد معارك اندلعت عقب فشل مفاوضات السلام بينها وبين حكومة الرئيس أشرف غني.

ومع وصول طالبان إلى السلطة، بدأت القوات الأجنبية المتواجدة في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي “ناتو” بمغادرة البلاد على دفعات.

ومع مغادرة آخر جنودها لأفغانستان، انتهى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

(الأناضول)