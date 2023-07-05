اختراق حساب وزيرة أردنية سابقة على فيسبوك

“القدس العربي”: تعرضت صفحة وزيرة الثقافة الأردنية السابقة الدكتورة لانا مامكغ عبر موقع “فيسبوك”، إلى عملية قرصنة.

وحذرت مامكغ، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، من التعامل مع أي رسائل ترد لأي شخص من قبل الصفحة، حتى يتم إجراء اللازم من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويستمر الشخص المجهول الذي اخترق حساب الدكتورة مامكغ بنشر محتوى مختلف عن محتواها الثقافي المعتاد.