اختطاف اثنين من موظفي “أطباء بلا حدود” وسط اليمن

صنعاء: اختطف مسلحون مجهولون، الإثنين، موظفين اثنين يعملان بمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، وفق مصدر حكومي.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر الحكومي، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن “مسلحين مجهولين اختطفوا اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، في محافظة مأرب (وسط)، أحدهما ألماني والآخر من ميانمار”.

وأضاف المصدر، أن “الموظفين كانا قد قدما صباح اليوم الاثنين من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إلى مأرب، قبل تعرضهما للاختطاف”.

من جانبها، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” فقدان الاتصال باثنين من موظفيها الأجانب العاملين في اليمن.

وقالت المنظمة الطبية الدولية، في بيان، إنها “فقدت اليوم الاتصال باثنين من موظفيها أحدهما ألماني، والآخر من ميانمار في محافظة مأرب”.

وأضافت: “حرصا منا على سلامة زملائنا، لن نشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية بشأن ذلك حتى الساعة (15:24 تغ).

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها منظمة “أطباء بلا حدود” عن حادث من هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من عام ونصف.

وكانت المنظمة قد أعلنت في مارس/آذار 2022، عن اختطاف اثنين من موظفيها من قبل مسلحين قبليين بينما كانوا في طريقهم من محافظة حضرموت إلى مأرب، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

ويعاني اليمن منذ 9 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

(الأناضول)